Для росгвардейцев составили список из 14 рекомендованных для отдыха стран

Новосибирским сотрудникам Росгвардии рекомендовали проводить отпуск только в 14 странах, сообщил представитель управления Росгвардии по Новосибирской области.

По его словам, распоряжение не является запретительным для остальных стран и направлено на безопасность сотрудников, передает РИА «Новости».

В список входят, в частности, Абхазия, Азербайджан, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. Это страны, где военно-политическая, криминогенная, природно-климатическая обстановка обеспечивает безопасное пребывание там сотрудников Росгвардии и членов их семей.

«Это направлено, прежде всего, на сохранение жизни и здоровья сотрудников Росгвардии и членов их семей. Когда они выбирают какую-то страну, даны рекомендации, где находиться более безопасно», – рассказали в управлении.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что российские туристы получили шанс снизить расходы во время отдыха.

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