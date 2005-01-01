Российские туристы получили шанс снизить расходы во время отдыха

Похоже, одна из реформ российского туристического рынка забуксовала. Крым отказывается вводить у себя так называемый туристический сбор – и не исключено, что за ним последуют и другие курортные регионы страны. Почему курорты критикуют новые идеи Минфина и отказываются брать с туристов дополнительные деньги?

«Как показала практика, перспектива заработать на курортном сборе для муниципальных бюджетов от 30 до 50 млн рублей выходит практически бессмысленной, так как администрирование данной задачи фактически обойдется примерно в такую же сумму. В этой связи не вижу смысла устраивать сбор ради сбора и при этом создавать проблемы туристам и туроператорам», – пояснил глава Крыма Сергей Аксенов решение не вводить курортный сбор в этом году.

Власти Крыма уже направили в правительство РФ письмо с просьбой об исключении республики из эксперимента, стартовавшего 1 мая 2018 года на территории четырех регионов (помимо Крыма, это Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края). В прошлом году Крым у себя курортный сбор не вводил, сославшись на необходимость изучить опыт других субъектов Федерации. Сейчас обсуждается новая дата введения сбора – 1 мая 2021 года.

Названные Аксеновым суммы прогнозных поступлений от курортного сбора принципиально отличаются от тех, которые назывались на этапе подготовки к эксперименту. Например, летом 2017 года, когда закон о курортном сборе проходил слушания в Госдуме, руководитель комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк утверждал, что эксперимент принесет полуострову около 16 млрд рублей. До этого сам Аксенов говорил, что введение курортного сбора будет ежегодно приносить Крыму по 500 млн рублей.

Подобные расчеты строились из первоначально предлагавшейся ставки сбора – 100 рублей с человека в день, которая вполне сопоставима с туристическими налогами в странах Европы. Но в процессе обсуждения законопроекта со стороны отельеров и туроператоров прозвучало столько критики, что многие конкретные решения по поводу сбора, прежде всего по его ставке, были переданы регионам.

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Главный российский конкурент Крыма на рынке путешествий – Краснодарский край – установил у себя минимальную таксу, 10 рублей с человека в день, после чего Крым не стал бы вводить у себя ставку выше как минимум по репутационным соображениям. Еще в конце прошлого года Госсовет Крыма исключил из эксперимента три муниципалитета (Саки, Евпаторию и Черноморский район) на основании их обращения. Предполагалось, что курортный сбор будут взимать только в Алуште, Судаке, Феодосии и Ялте. А полностью отказаться от участия в эксперименте крымские власти решили после серии обращений со стороны участников рынка.

«Отельеры понимают, что курортный сбор принесет некоторые имиджевые и экономические издержки», –

прокомментировал решение министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко (цитата по ТАСС).

Кроме того, в Крыму существуют сложности с администрированием курортного сбора. В этом регионе, поясняет гендиректор адлерского санатория «Знание» Дмитрий Богданов, основной сегмент размещения туристов – это гостевые дома, а организовать в них сбор с отдыхающих вряд ли получится. В результате проигравшими окажутся те, кто работает «вбелую»: «Это была бы колоссальная несправедливость. О том, что курортный сбор – это прежде всего налог на добросовестных отельеров, говорит статистика по Сочи, который обеспечивает больше половины собираемости курортного сбора по Краснодарскому краю просто в силу большого количества крупных объектов размещения».

По мнению Богданова, руководство Крыма приняло мудрое решение. «Решение Крыма – повод для дискуссии о целесообразности продолжения эксперимента», – считает эксперт.

Ставропольское исключение

Напротив, в Ставропольском крае, где была установлена ставка в 50 рублей с человека в день, власти уверенно говорят о том, что эксперимент пошел на пользу. В прошлом году на курортах Кавминвод было собрано 185 млн рублей (больше запланированного), а в этом году плановый показатель увеличен до 250 млн рублей (ранее ставропольские власти заявляли о планах получить от курортного сбора миллиард рублей за пять лет эксперимента). Как сообщил в ходе недавней встречи с туроператорами первый замминистра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Евгений Ступников, в прошлом году за счет средств курортного сбора был построен Лермонтовский терренкур в Железноводске, отремонтирован парк «Цветник» в Пятигорске, восстановлен исторический сквер в курортной зоне Ессентуков. В этом году будут завершены ремонт и реконструкция прогулочных зон в Кисловодске, продолжено благоустройство в Пятигорске и Железноводске.

«Ставропольский край – наверное, единственный регион в России, где администрировать курортный сбор легко

в силу того, что большая часть плательщиков – это отдыхающие по путевкам в пансионатах и санаториях Кавминвод. Следовательно, в Ставропольском крае соблюдается принцип эффективности налогообложения (поступления больше, чем затраты на администрирование). Но, как и следовало ожидать, поступления от курортного сбора составили незначительную часть от всех доходов краевого бюджета – примерно 0,17 процента. То есть с точки зрения экономики от введения данного сбора можно было безболезненно отказаться», – считает Юрий Мирзоев, гендиректор Национальной юридической компании «Митра» (Пятигорск).

При этом, по его словам, нужно учитывать не только прямые затраты на администрирование сбора, но и косвенные – репутацию, недовольство отдыхающих и т. д. Можно вспомнить, например, истории, как оплачивать сбор в санаториях и гостиницах Кавминвод демонстративно отказывались некоторые отдыхающие, в том числе представители правоохранительных органов, судьи и депутаты. «Исходя из этого, вряд ли эксперимент даже в Ставропольском крае следует признать удачным», – полагает Мирзоев.

Не как в Европе

Одним из основных аргументов в пользу курортного сбора было наличие аналогичных практик в ряде европейских стран. Одновременно сторонники введения сбора напоминали, что у властей курортных муниципалитетов не хватает средств на благоустройство.

В некоторых случаях размеры туристического сбора в Европе могут быть весьма ощутимыми для гостей популярных курортов. Например, в Венеции местный городской совет в 2011 году установил ставки в 1–5 евро за ночь с человека в зависимости от звездности гостиниц, а в начале этого года венецианские власти ввели еще дополнительный сбор за прибытие в размере 2,5–10 евро. Начиная с июля уплачивать его будут не только те, кто остановится в Венеции хотя бы на одну ночь, но и многочисленные однодневные экскурсанты. Средства планируется направлять на поддержание чистоты и сохранности исторического достояния города.

Очевидно, что пойти на такие меры могут себе позволить направления, где от туристов и так нет отбоя. Но те страны, которые заинтересованы в дополнительном притоке туристов, напротив, снимают подобные ограничения. Самый показательный пример здесь – Турция, которая еще в 2011 году отменила въездной сбор в эквиваленте 20 долларов с человека.

«Ссылаться на мировую практику в случае с Россией вряд ли корректно – курорты Италии несравнимы с какой-нибудь Архипо-Осиповкой. В Европе курортный сбор часто вводится, чтобы ограничить поток туристов в очень популярные места. Это, конечно, не случай Крыма, которому нужно конкурировать с Краснодарским краем. Пока Крым сильно отстает, и транспортная доступность – далеко не единственная причина этого, дополнительные расходы также снижают конкурентоспособность», – отмечает руководитель сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

По его словам, против курортного сбора сейчас выступают не только отельеры, но и рестораторы, перевозчики и другие участники туриндустрии, не говоря уже о самих туристах. Поддерживают курортный сбор, полагает Мкртчян, только главы муниципалитетов. Но тут же возникают два вопроса: во-первых, сколько удастся собрать, а во-вторых, будут ли эти деньги потрачены целевым образом.

Далее – везде

Инициатива Крыма по замораживанию эксперимента с курортным сбором прозвучала практически одновременно с публикацией на портале проектов нормативных правовых актов законопроекта о кодификации неналоговых платежей, разработанного Министерством финансов. В рамках этого документа предлагается включить в Налоговый кодекс гостиничный сбор в качестве одного из местных налогов. Осуществить введение гостиничного сбора Минфин предлагает через год после завершения эксперимента с курортным сбором, с 1 января 2023 года. Однако уже понятно, что никакого энтузиазма среди отельеров и в целом у представителей внутреннего туристического бизнеса эта инициатива не вызовет.

«Анализ практики курортного сбора дает весомые аргументы против его превращения в гостиничный налог, – говорит Дмитрий Богданов. – Курортный сбор сам по себе сомнителен, но он хотя бы заявлялся как целевой, а налог, даже если он поступит в муниципалитет, станет обезличенным с момента поступления на счет и может быть направлен на любые цели, в том числе никак не связанные с курортами. Это худший вариант из всех возможных.

Во многих странах собирают въездные налоги с иностранных туристов, и это вполне обоснованно. Но если мы хотим пойти этим путем, то давайте сначала отменим визы для иностранцев, чтобы к нам приезжало как минимум 10 млн человек в год. В предлагаемом же виде гостиничный налог – это преступление против развития туризма в России».

Как и в случае с курортным сбором, главный вопрос по поводу гостиничного налога можно сформулировать так: не станет ли он очередным обременением для добросовестных игроков рынка туруслуг? Особенно учитывая огромный теневой сегмент размещения в виде посуточной аренды частных квартир, который вообще никак не контролируется и не платит никаких налогов.

«То, что эта инициатива будет иметь негативное воздействие, совершенно очевидно, – резюмирует краснодарский отельер Евгений Бромберг. – Прежде чем вводить такие налоги, нужно обеспечить привлекательность территорий для туристов и гарантии, что деньги попадут в руки добросовестных чиновников, а не утонут в бюджетном безбрежье».