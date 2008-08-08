Минфин поддержал идею туристического сбора в Центральной России

Минфин России готов поддержать регионы, которые захотят ввести туристический сбор, заявил первый замминистра финансов Леонид Горнин.

«На мой взгляд, возможно было бы предоставить право всем субъектам России вводить туристический, или как его еще называют, «гостиничный» сбор. Это могли бы быть и субъекты, как мы говорим, «Золотого кольца», например, Владимирская область и другие регионы, которые могли бы воспользоваться данным правом. Я считаю, что это положительный опыт», – сообщил Горнин в интервью РИА «Новости».

Он считает, что эту практику было бы полезным распространить на всю Россию.

В то же время сам Минфин не будет выступать с таким предложением, так как это касается региональных и местных доходов.

«Минфин пока не планирует к 2019 году каких-либо изменений. Но точно, я думаю, можно было бы рассмотреть вопрос в позитивном ключе, если бы законодательная инициатива пришла от субъекта России», – сказал он.

По его словам, пока такая инициатива исходила только от Санкт-Петербурга.

Напомним, в 2018 году Крым отказался от введения курортного сбора.

В конце июля 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий плату за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Это необходимо для формирования единого туристского пространства и развития туризма.