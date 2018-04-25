Крым отказался от курортного сбора в 2018 году

Госсовет Крыма принял решил перенести введение курортного сбора на 1 мая 2019 года.

Парламент Крыма 66-ю голосами проголосовал за поправку в ст. 3 республиканского закона «О курортном сборе», в которой прописывается решение перенести введение курортного сбора с 1 мая 2018 года на 1 мая 2019-го, передает РИА «Новости».

Комментируя изменение срока начала эксперимента по взиманию сбора, министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что ведомство получило «большое число обращений от бизнеса с просьбой не вводить его сейчас».

Он пояснил, что перенос связан также с изменением транспортных потоков в связи с открытием моста, стремлением увеличить базу агентов и неотрегулированными моментами в администрировании сбора.

В конце ноября 2017 года депутаты парламента Крыма приняли местный закон «О введении курортного сбора», согласно которому эксперимент начнется с 1 мая 2018 года; сумма сбора с мая по сентябрь составит 10 рублей за сутки, в остальное время - 0 рублей.

Напомним, в декабре 2017 года глава комитета республиканского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк сообщил, что старт эксперимента по взиманию курортного сбора в Крыму, скорее всего, будет перенесен на 2019 год.