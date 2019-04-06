В Крыму назвали причину отказа от курортного сбора

Крымские власти решили отказаться от участия в эксперименте по взиманию курортного сбора, чтобы поддержать турбизнес, который начал еще активнее развиваться после открытия автомобильной части Крымского моста, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Волченко сообщил, что в данный момент «ряд федеральных ведомств готовит для внесения в Госдуму изменения в федеральный закон об эксперименте по курортному сбору с целью выхода Крыма из этого эксперимента», передает ТАСС.

Он добавил, что этот вопрос решено рассмотреть на ближайшей сессии Госсовета Крыма, так как «внесение изменения в федеральный закон – процесс достаточно длительный», а уже с 1 мая в республике должны были начать взимать курортный сбор.

Министр подчеркнул, что Крым окончательно намерен отказаться от участия в эксперименте. По его словам, отказаться от сбора была решено после массовых обращений со стороны туристического бизнеса.

Так, «после открытия Крымского моста начали заполняться туристами районы Крыма, которые до сих пор не заполнялись»; к примеру, «в июле-августе 2018 года Крым получил почти стопроцентную загрузку (средств размещения)».

«Мы понимаем, что это начало развития, и в этот момент сдерживающие факторы, даже небольшие, скорее навредят, чем помогут. Отельеры понимают, что курортный сбор принесет некоторые имиджевые и экономические издержки, которые сейчас нежелательны, поэтому они обратились с просьбой об отмене, либо отсрочке», – сказал Волченко.

Ранее стало известно, что власти Крыма передумали вводить курортный сбор.

Напомним, летом 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о курортном сборе. Согласно документу, в 2018 году сбор не должен был превышать 50 рублей в сутки на человека, а с 2019 года – 100 рублей.

В Краснодарском крае определили ставку курортного сбора в размере 10 рублей. По оценкам местных властей, это может принести доход в размере 270 млн рублей за 2018 год. Ставропольский край собрался брать с туристов по 50 рублей, а Алтайский край – по 30.

В Крыму эксперимент отложили до 1 мая 2019 года.

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