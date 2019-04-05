Власти Крыма передумали вводить курортный сбор

Власти Крыма не будут вводить курортный сбор в 2019 году, решается вопрос об исключении региона из эксперимента, сообщил глава республики Сергей Аксенов на полях международного туристского форума «Открытый Крым».

«Крым в этом году вводить не будет курортный сбор. Я направил за своей подписью в правительство Российской Федерации письмо с просьбой исключить Крым из данного эксперимента», – сказал Аксенов, передает РИА «Новости».

По его словам, участие в эксперименте экономически нерентабельно. «По экономике, когда мы сели, посмотрели, то перспектива заработать за год всем муниципалитетам от 30 до 50 миллионов рублей, при этом администрирование займет достаточно много времени и определенные проблемы будут. Сбор ради сбора какой смысл устраивать. Если посчитаем, то это администрирование столько же обойдется, сколько и денег будет собрано», – сказал Аксенов.

Кроме того, отметил глава региона, есть масса вопросов к механизму администрирования сбора. «Не до конца отработана ситуация. Если в этом году решение на правительственном уровне принять не успеют, то мы приостановим действие эксперимента, курортный сбор вводиться в Крыму не будет, а потом постараемся в течение года внести изменения в федеральное законодательство и исключить республику из этого эксперимента», – сказал Аксенов.

Летом 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о курортном сборе. Согласно документу, в 2018 году сбор не должен был превышать 50 рублей в сутки на человека, а с 2019 года – 100 рублей. В Краснодарском крае определили ставку курортного сбора в размере 10 рублей. По оценкам местных властей, это может принести доход в размере 270 млн рублей за 2018 год. Ставропольский край собрался брать с туристов по 50 рублей, а Алтайский край – по 30. В Крыму эксперимент был отложен до 1 мая 2019 года.

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