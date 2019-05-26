Гройсман отказал Порошенко в союзе на выборах

Глава украинского правительства Владимир Гройсман сообщил, что на парламентских выборах не станет объединяться с партией бывшего президента страны Петра Порошенко.

Украинские СМИ сообщали, что Гройсман перед выборами в Верховную раду может создать «партию двух премьеров» вместе с бывшим главой украинского правительства Арсением Яценюком, а также руководителем МВД Украины Арсеном Аваковым.

Сам Гройсман сообщил, что «предложения были от президента (Порошенко), и много политиков говорили между собой о разных возможностях», но действующий премьер решил идти на выборы «самостоятельно», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.

Говоря о возможности объединиться с Порошенко, премьер заявил: «Я считаю, что мы просто разные».

Отметим, что до назначения главой правительства Украины Гройсман считался человеком Порошенко.

Напомним, во время своей инаугурации президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах 21 июля.

В понедельник Гройсман анонсировал отставку правительства страны.

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