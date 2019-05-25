Названы лучшие актер и актриса Каннского кинофестиваля

Антонио Бандерас получил приз за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале за роль в картине «Боль и слава».

Картину поставил Педро Альмодовара, в ней идет речь о талантливом режиссере, постепенно теряющем память, передает РИА «Новости».

«Мы сделали много фильмов вместе. Я бесконечно его уважаю. Я посвящаю эту награду ему... на жизненном пути встречается боль, но сегодня моя ночь славы», – сказал Бандерос на сцене фестиваля.

Лучшей актрисой Каннского кинофестиваля стала английская актриса Эмили Бичем. Она получила приз за лучшую женскую роль в ленте Джессики Хауснер «Малыш Джо», передает ТАСС.

Ранее были названы лучшие режиссеры и лучший фильм Каннского кинофестиваля.