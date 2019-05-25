Названы лучшие режиссеры Каннского кинофестиваля

Лучшими режиссерами в 72-м Каннском кинофестивале назвали братьев Жан-Пьера и Люка Дарденнов, такое решение огласило жюри фестиваля на торжественной церемонии.

Режиссеры участвовали в конкурсе с драмой «Молодой Ахмед», в которой затрагивается тема исламского радикализма, передает ТАСС. В фильме показана история 13-летнего подростка, чье поведение вызывает тревогу семьи и учителей.

Жюри конкурса в этом году возглавил мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.

Награда за лучший фильм досталась картине «Портрет девушки в огне», которую поставила француженка Селин Скьямма, передает РИА «Новости».

«Золотая пальмовая ветвь» среди короткометражных работ досталась фильму «Пространство между нами и небом», «Золотую камеру» за лучший дебютный фильм вручили режиссеру Цезарю Диасу за картину «Наши матери».