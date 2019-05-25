Сирийская армия ликвидировала ракетные установки боевиков на севере Хамы

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Лукашенко уколол Россию казахской нефтяной иглой

Лукашенко устроил новый торг с Россией с целью выбить больше денег Фото: Анатолий Устиненко/ТАСС
После многолетних поисков Александр Лукашенко наконец нашел альтернативу российской нефти. Оказалось, далеко ходить не надо было. Поделиться с белорусами своими природными богатствами готов еще один член ЕАЭС – Казахстан. Почему белорусский батька столько лет не замечал, что в стране Великой Степи тоже добывают нефть? Подробности...
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НАТО открыто переходит на антироссийскую стратегию

По экспертным оценкам, натовский контингент вблизи российских границ создаются в качестве оккупационных войскФото: Kacper Pempel/Reuters
В НАТО разработали новую военную стратегию. Так альянс ответил на «ядерную угрозу» России и появившиеся в 2014 году «вызовы на востоке и юге Европы». Речь идет о «полной защите и способности обеспечить стабильность в будущем». Для экспертного сообщества не составило труда назвать ключевые пункты стратегии с учетом появления новых видов вооружений, а также выхода США из основополагающих международных соглашений. Подробности...
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В чем виноваты школьники с БДСМ-выпускного

От видео из приморской школы перевозбудились по всей странеФото: кадр из видео
Заклеенные изолентой соски несовершеннолетних в очередной раз взбудоражили общественность. Кто-то требует принять срочные меры, кто-то – принять меры к тем, кто требует принятия мер. Журналисты нашли повод поговорить об альтернативных сексуальных практиках, ворчуны – о моральном облике подрастающего поколения. За всем этим в школьном БДСМ-инциденте не разглядели главного. Подробности...
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Россия и Конго сближаются по-военному

Армия Конго укрепит свою мощь за счет российских инструкторовФото: Goran Tomasevic/Reuters
Российские специалисты будут обслуживать в Конго военную технику, которую африканцы ранее купили у Москвы. Такова договоренность лидеров стран Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо. Африка находится в сфере интересов многих государств, почему же Конго решило укреплять сотрудничество именно с Россией? И каковы шансы того, что Браззавиль заинтересован в появлении в стране российской военной базы? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Война Трампа с Huawei проверит обороноспособность России

Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Новые облачные технологии»
Страна, размером с Россию и с ее амбициями, без собственной микроэлектроники не выживет. Сейчас начинается эпоха IoT, которая сулит нам множество угроз. Пока России удается соблюдать баланс сил на принципе ядерного сдерживания. Подробности...
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Российские офицеры платят миллионы за подлодки и самолеты

Никита Коваленко, политический обозреватель
Следственный комитет ввел довольно странную практику: судиться с российскими офицерами за нанесение материального ущерба и заводить на них уголовные дела. Порядок в армии – основа всего. Но методы вызывают вопросы. Подробности...
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Тереза Мэй покинула театр абсурда

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Тереза Мэй уходит побежденной. Она не смогла решить поставленную перед собой задачу, и слезы на ее глазах во время заявления об отставке – свидетельство того, насколько серьезно она воспринимает свое поражение. Что будет дальше? Подробности...
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      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
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      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
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      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
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            Сирийская армия ликвидировала ракетные установки боевиков на севере Хамы

            25 мая 2019, 18:26

            Текст: Алексей Дегтярев

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            Артиллерия Сирийской армии обстреляла позиции террористов, ракетные установки боевиков были уничтожены на севере провинции Хама, сообщил источник, знакомый с ситуацией на месте.

            «Сейчас бои позиционные. Террористы ежедневно обстреливают город Скальбия и окрестные поселения. Практически через день хоронят мирных жителей – жертв обстрелов. Армия отвечает огнем на обстрелы, сегодня уничтожили ракетные установки террористов», – сообщил собеседник РИА «Новости».

            Он отметил, что боевики стягивают силы к поселению Кафр-Набуда, а правительственные войска укрепляют позицию и готовятся к новым атакам.

            В понедельник боевики, возглавляемые запрещенной в России террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», начали наступление на позиции правительственных войск Сирии с применением танков. В среду подконтрольные Дамаску войска отразили три массированных атаки террористов в районе Идлиба.

            В четверг армия Сирии начала операцию по освобождению провинции Идлиб. По сведениям руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Виктора Купчишина, сирийская армия в юго-западной части Идлибской зоны деэскалации в провинции Хама за сутки уничтожила 350 боевиков.


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