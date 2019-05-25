Сирийская армия ликвидировала ракетные установки боевиков на севере Хамы

Артиллерия Сирийской армии обстреляла позиции террористов, ракетные установки боевиков были уничтожены на севере провинции Хама, сообщил источник, знакомый с ситуацией на месте.

«Сейчас бои позиционные. Террористы ежедневно обстреливают город Скальбия и окрестные поселения. Практически через день хоронят мирных жителей – жертв обстрелов. Армия отвечает огнем на обстрелы, сегодня уничтожили ракетные установки террористов», – сообщил собеседник РИА «Новости».

Он отметил, что боевики стягивают силы к поселению Кафр-Набуда, а правительственные войска укрепляют позицию и готовятся к новым атакам.

В понедельник боевики, возглавляемые запрещенной в России террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», начали наступление на позиции правительственных войск Сирии с применением танков. В среду подконтрольные Дамаску войска отразили три массированных атаки террористов в районе Идлиба.

В четверг армия Сирии начала операцию по освобождению провинции Идлиб. По сведениям руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Виктора Купчишина, сирийская армия в юго-западной части Идлибской зоны деэскалации в провинции Хама за сутки уничтожила 350 боевиков.