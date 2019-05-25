Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска

В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети.

Видео выложено на YouTube-канале cbassa.

На нем видно, как яркие точки – спутники Starlink – следуют друг за другом по ночному небу.

Напомним, 60 спутников были запущены 24 мая с космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon-9.

Спутники предназначены для широкополосного доступа в интернет. Всего Илон Маск задумал запустить на орбиту около 12 тыс. таких спутников.