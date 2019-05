SpaceX вывела на орбиту спутники Starlink

Компания SpaceX сообщила об успешном выводе на орбиту 60 спутников Starlink с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

Об этом американская компания сообщила в своем Twitter.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/eYrLocCiws — SpaceX (@SpaceX) 24 мая 2019 г.

Запуск происходил с мыса Канаверал в 02.30 UTC (5.30 мск). Первая ступень села на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане после старта.

Глава компании Илон Маск отметил, что миссия Starlink – это самый тяжелый груз для SpaceX, он составляет 18,5 тонны.

По замыслу разработчиков спутниковая сеть Starlink обеспечит Землю широкополосным доступом в интернет, первые тестовые спутники были выведены на орбиту в 2018 году. Всего планируется запустить порядка 12 тыс. подобных аппаратов в космос.

