Ракета Falcon-9 стартовала с мыса Канаверал с 60 спутниками

Американская компания SpaceX запустила с мыса Канаверал ракету-носитель Falcon-9, которая выведет на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.

Ракета стартовала в 22.30 по местному времени (05.30 мск пятницы) с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида), передает ТАСС.

В SpaceX сообщили, что спутники достигнут орбиты высотой 440 км примерно через один час и две минуты после запуска. Впоследствии аппараты достигнут заданной высоты 550 км, используя двигатели малой тяги.

Вес каждого из 60 спутников, выводимых ракетой Falcon-9, составляет 227 кг. Все аппараты оснащены несколькими мощными антеннами, а также одной солнечной батареей. Для корректировки орбиты, маневрирования и схода с орбиты используется микроракетный двигатель малой тяги Hall, работающий на криптоне. Спутники оснащены системой ориентации по звездам, которая позволяет точно определять местоположение аппарата.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об одном из самых масштабных космических проектов последних лет по созданию спутниковой сети глобального интернета.

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