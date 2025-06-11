Атака БПЛА отражена в Ростовской области

Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».8 комментариев
Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».8 комментариев
Переговоры в Стамбуле похожи на ритуальные танцы, призванные продемонстрировать хоть какую-то динамику, пока реальные решения принимаются на поле боя и в кабинетах, далеких от Босфора.8 комментариев
Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.12 комментариев
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация не имеет полномочий для обсуждения вопросов территориальной целостности на переговорах с Россией, передает ТАСС.
В интервью венгерскому изданию Valasz Online Зеленский сказал, что мандат делегации распространяется только на гуманитарные вопросы: обмен военнопленными, возвращение детей и прекращение огня.
«Это моя работа – вести переговоры о территориях», – заявил Зеленский, отметив, что готов обсуждать этот вопрос только с президентом России Владимиром Путиным.
По словам главы киевского режима, Киев не признает утраченные территории «де-юре российскими», хотя в Верховной раде ранее допускали фактический отказ от территорий, перешедших под контроль России.
Ранее президент России Владимир Путин усомнился в целесообразности проведения встречи на высшем уровне с Киевом после терактов.
Газета ВЗГЛЯД писала, что единственным вариантом для Киева сохранить независимость является согласие на условия России.
В публикации отмечается, что над столицей виден огромный столб дыма, передает РИА «Новости».
Сообщается о взрывах, произошедших в Киеве, а администрация Оболонского района уточнила, что возгорание произошло на территории промзоны. Киевские власти заявили, что пожар начался на складах.
Воздушную тревогу объявили вечером в понедельник не только в Киеве, но и в других регионах, включая Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Полтавскую, Кировоградскую, Черкасскую, Винницкую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области Украины.
Напомним, утром 9 июня сигнал воздушной тревоги распространился на всю Украину после появления тревоги в Киеве и ряде областей. В ночь на 7 июня в Харькове прозвучали более 50 взрывов, местные власти назвали произошедшее самой масштабной атакой с начала спецоперации на Украине.
Украинский пленный рассказал о приказах расстреливать раненых российских солдат
По словам Кутятина, командование украинских подразделений неоднократно отдавали приказы расстреливать раненых российских военных, передает РИА «Новости».
Он сообщил, что во время одного из случаев командиры приказали «обнулить» раненого солдата, забрать оружие и спрятать тело, однако сами украинские солдаты отказались это делать и отпустили пленного.
По словам Кутятина, такая ситуация повторялась несколько раз. Он уточнил, что через десять дней после первого инцидента командование снова отдало аналогичный приказ относительно раненых российских бойцов, оказавшихся на позициях украинских военных по ошибке. Второй пленный украинец Александр Бондаренко подтвердил слова Кутятина.
Ранее командиры ВСУ отдают приказы убивать раненых солдат, чтобы не допустить их попадания в плен.
Российские военные вынесли на руках из Торецка раненого солдата ВСУ, которого оставили сослуживцы.
Третья часть списка идентифицированных погибших украинских солдат была опубликована губернатором Запорожской области Евгением Балицким в его Telegram-канале. В перечне содержатся и данные 30 человек.
Балицкий отметил, что указанные военные погибли на различных направлениях, в том числе в Курской области, в районе Донецка и в Запорожской области. Он подчеркнул, что эти люди были отправлены на фронт украинским руководством, и выразил мнение, что судьба каждого из них отражает участь всех, кого власти Украины направляют воевать в «интересах англосаксов».
По словам главы региона, украинское руководство не только стирает жизни своих солдат, но и лишает их памяти. Балицкий также добавил, что часто сталкивался с солдатами ВСУ, которых командование оставляет в окопах практически без снабжения, и многие из них понимают, что их единственный шанс выжить – сдаться в плен.
Он заявил, что большинство военнослужащих сейчас составляют обычные граждане, пенсионеры и сельские жители, которых мобилизовали и отправили на передовую.
Ранее Балицкий опубликовал вторую часть списка идентифицированных тел погибших украинских военнослужащих.
Балицкий 7 июня сообщил, что начнет публиковать списки идентифицированных тел, и обнародовал первый список из 97 погибших украинских военнослужащих.
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Киев не принимает тела погибших военных, так как не желает признавать масштаб потерь, а выделенные на компенсации средства уже израсходованы.
Заявление посла Тель-Авива в Киеве о поставках Украине устаревших ракетных комплексов Patriot не соответствует действительности, передает РИА «Новости».
В израильском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Израиль не передавал Украине системы Patriot.
Напомним, Бродский заявил, что израильские комплексы Patriot, находившиеся на вооружении страны с 1990-х годов, были переданы Киеву для поддержки украинской ПВО.
Эксперт назвала «дерусификацию» населенных пунктов на Украине плевком в лицо народу
«Насильственная "дерусификация" Украины, переименование улиц и городов – это часть политики Киева по перевиранию истории. С карт стираются не только политические и военные топонимы, но и совершенно нейтральные. Этим подчеркивается якобы колониальное прошлое страны, и Банковая сама себе развязывает руки в методах "борьбы против агрессора"», – объяснила политолог Лариса Шеслер.
«Однако такая политика Киева не встречает понимания даже среди весомой части проукраинских блогеров, общественных деятелей, лидеров общественного мнения, не говоря уже о простых гражданах. Власти указывают, что прежние названия связаны с великой российской цивилизацией, но новые топонимы из придуманной украинской истории носят местечковый, даже "селюковский" характер», – продолжила она.
«Киев, очевидно, рассчитывал таким образом поднять национальное самосознание, но только усилил недоверие к центральной власти, в том числе – в рядах ВСУ. Даже военные осознают, что Украина сначала в составе Российской империи, а затем и СССР была одним из центров атомной промышленности, судостроения, авиационной отрасли. И стереть это из ментальности большинства украинцев никак не получится», – отметила спикер.
Аналитик привела в пример Кировоград, жители которого выступали категорически против его переименования в Кропивницкий. «Дело в том, что при отсутствии политических субъектов защитить интересы населения попросту некому. Поэтому Киев продолжает откровенно плевать в лицо народу и его истории», – заключила Шеслер.
Ранее депутат Верховной рады Ирина Констанкевич заявила, что на Украине нужно переименовать еще более 700 населенных пунктов из-за «несоответствия правописанию украинского языка и законам о деколонизации».
За несколько дней до этого украинский парламент принял решение о переименовании 328 населенных пунктов. В частности, село Московка станет Мировым, Майское – Гайком, а Каменка – Кам'янкой.
Кроме того, Владимир Зеленский утвердил закон о переименовании 103 судов в рамках «декоммунизации». В частности, в Николаевской области Октябрьский районный суд будет переименован в Витовский, а Ленинский – в Ингульский. Помимо этого, проспект Правды в Подольском районе Киева переименован решением Киевского горсовета в честь Европейского союза.
По данным на апрель 2025 года, за 10 лет на Украине переименовали около 1 тыс. населенных пунктов, а также 25 административных районов и 27 районов в городах. Так, город Днепропетровск стал Днепром, а Кировоград – Кропивницким, пишет ТАСС.
Кроме того, в стране снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия около 50 тыс. улиц, носящих имена русских писателей, художников, ученых. Также власти убирают все упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.
«Будапешт пытался вмешаться во внутренние дела Украины десятками разных способов. Зачем нужно было искать наши уязвимые места в районе украинско-венгерской границы? Зачем венграм нужна была информация о том, где мы разместили С-300?» – сказал Зеленский в интервью венгерскому изданию Valasz Online, передает РБК.
По словам Зеленского, он не заявляет, что «Будапешт чего-то хочет», однако возникает вопрос: «для кого он собирает информацию». Украинский лидер добавил, что спрашивал у представителей стран – членов НАТО, обращались ли они к Венгрии с просьбой собирать такую информацию, но получил отрицательный ответ.
«Я президент страны, которая находится в состоянии войны, как бы вы отреагировали на моем месте? Я виню не Виктора (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан), а KNBSZ (Венгерская военная служба национальной безопасности)», – сказал Зеленский.
Ранее Зеленский заявил о наличии у Киева доказательств якобы шпионажа со стороны венгерских спецслужб.
В мае власти Венгрии приняли решение о высылке двух сотрудников украинского посольства, обвиненных в шпионаже под видом дипломатов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Киев в шпионаже и разведывательной деятельности против Будапешта.
С подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военных, взамен украинской стороне передана группа военнопленных ВСУ, указало ведомство, передает ТАСС.
Напомним, в понедельник в Россию вернулась первая группа российских военнопленных.
Принудительная эвакуация объявлена в семи населенных пунктах Шевченковской общины Купянского района, передает ТАСС. Эта мера затронула села Барановка, Березовка, Новониколаевка, Сподобовка, Староверовка, Дуванка и Федоровка.
Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что принято решение об обязательной эвакуации населения из указанных населенных пунктов. В сообщении отмечается, что власти организуют вывоз жителей из зоны повышенной опасности.
Ранее глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил, что в агломерации Купянска почти не осталось местных жителей. По его словам, тех, кто не покинул территорию добровольно в 2022 году, киевские власти вывезли принудительно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения продвинулись на пять километров на фронте у населенного пункта Фиголевка в Харьковской области и на 300 метров вклинились в оборону ВСУ.
Также сообщалось, что киевский режим решил провести экстренную эвакуацию населения из более чем 200 населенных пунктов в Сумской области.
Политолог Скачко: Зеленский затягивает мирные переговоры любой ценой
«Требование Зеленского о прямых переговорах совершенно неадекватно. Встреча с Путиным повысила бы его личный статус, однако президент России уже сказал, что не ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами. Но Зеленский продолжает «гнать волну», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».
«Зеленский своими постоянными требованиями и ухищрениями лишь тянет время. Главная задача Киева – затянуть эти переговоры любой ценой и не дать совершится миру, если тот не будет заключен в соответствии с требованиями Украины», – добавил эксперт.
При этом эксперт не исключил, что Зеленский также может действовать «на авось». Скачко напомнил – в мае Зеленский уже говорил, что будет ждать Путина в Анкаре и выражал готовность лететь в Стамбул ради встречи с ним.
В интервью венгерскому изданию Valasz Online Владимир Зеленский заявил, что мандат украинской делегации на переговорах в Стамбуле распространяется только на гуманитарные вопросы: обмен военнопленными, возвращение детей и прекращение огня. «Это моя работа – вести переговоры о территориях», – заявил Зеленский, отметив, что готов обсуждать этот вопрос только с президентом России Владимиром Путиным.
На прошлой неделе Владимир Путин усомнился в целесообразности проведения встречи на высшем уровне с Киевом после серии терактов в Курской и Брянской областях: «Но как же проводить в этих условиях подобные встречи. О чем говорить?». Путин также подчеркнул: «Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? С террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях».
Российский лидер указал на несостоятельность подобных инициатив в условиях, когда Киев продолжает атаки на объекты мирной инфраструктуры, и выразил сомнение в возможности переговоров на таких условиях.
В конце января Зеленский на фоне давления администрации США и президента Дональда Трампа заявлял, что якобы не запрещал себе переговоры с Россией. «Никто, кроме меня, не может вести переговоры касательно суверенитета, территориальной целостности Украины, нашего курса. Никто, кроме меня, не может вести соответствующие переговоры с лидером России и других стран», – говорил тогда Зеленский.
Фицо, да Силва, Додик и Овечкин попали в базу экстремистского сайта «Миротворец»
По мнению владельцев ресурса, Лула да Силва заслужил место в списке за то, что «отрицает право Украины на сопротивление российской агрессии», Додик будто бы покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины, а Фицо «распространяет нарративы кремлевской пропаганды», передает ТАСС.
Кроме того, в мае Фицо, да Силва и Додик побывали в Москве на торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Форварду и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину экстремисты вменяют участие в международных соревнованиях, чтобы оправдывать российскую «агрессию против Украины среди иностранной аудитории». Хоккеист также покушался на суверенитет Украины и нарушал госграницу.
Экстремистский сайт «Миротворец» создан в 2014 году с целью публикации персональных данных тех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. В России сайт по решению суда заблокирован.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в базе украинского сайта «Миротворец» появились данные о командире и трех бойцах легендарного танка «Алеша».
Депутат Верховной рады Горбенко: Контракт с ВСУ можно подписать с 17 лет
Горбенко в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция» сообщил, что на подобное решение повлияли требования западных партнеров по уменьшению мобилизационного возраста, передает ТАСС.
Он уточнил, что «на контракт могут идти от 17 до 25 лет за миллион», подразумевая денежную выплату, мотивирующую потенциальных военнослужащих. Он отметил, что украинские власти таким образом ответили на давление по мобилизации. По словам депутата, по состоянию на текущий момент уже более трех тысяч человек подписали контракт и сейчас проходят обучение перед отправкой в действующие части.
Как напомнили в украинском Минобороны, ранее принимались по контракту мужчины от 18 до 24 лет.
Ранее глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила о необходимости готовности к мобилизации среди всех совершеннолетних граждан, подчеркнув, что исключений быть не должно.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в ходе повторных медицинских комиссий резко возросло число украинцев, которых признали годными к военной службе без ограничений или с оговорками.
По мнению эксперта, в любой цивилизации принято чтить своих мертвых и хоронить их, а отказ Киева принимать тела погибших солдат ВСУ говорит о войне цивилизаций, передает ТАСС.
Моро также отметил, что французские СМИ не отреагировали на эту ситуацию, как и на другие важные события, связанные с конфликтом.
Эксперт уверен, что французские СМИ лгут открыто, «несут полнейшую чепуху, а затем – лгут умолчанием». По его мнению, власти Украины боятся своего народа и не могут открыто заявить о готовности принять тела погибших солдат без компенсации от России.
Моро считает, что если бы украинцы действительно хотели продолжать войну, они бы согласились захоронить солдат без выплат.
Ранее генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия передала украинской стороне список из 640 фамилий для обмена и начала масштабную гуманитарную акцию по репатриации более 6 тыс. тел погибших. Опубликована третья часть списка погибших украинских военных для передачи Киеву.
Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь.
В Telegram-канале ведомства указано, что наибольшее число дронов сбито над Брянской областью – 46 аппаратов, еще 20 – над Белгородской областью.
По девять беспилотников уничтожено над Воронежской областью и Республикой Крым, по четыре – над Калужской областью и Республикой Татарстан. Три дрона сбито над Московским регионом. По два беспилотника перехвачено над Ленинградской, Орловской и Курской областями, один – над Смоленской областью.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнекамска и Санкт-Петербурга. Затем аэропорты Ижевска и Кирова ввели временные ограничения полетов.
Самолет приземлился в аэропорту Чкаловский, передают «Вести».
Во вторник с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военнопленных в связи с достигнутыми в Стамбуле договоренностями. Первая группа военнослужащих в возрасте до 25 лет вернулась в понедельник.