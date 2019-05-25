Прокуратура Франции квалифицировала взрыв в Лионе как «террористический сговор»

После взрыва на пешеходной улице в Лионе подразделение прокуратуры Франции, ответственное за борьбу с терроризмом, открыло расследование по статье «террористический сговор», сообщила министр юстиции Франции Николь Беллубе.

«[Подразделение] прокуратуры Парижа, ответственное за борьбу с терроризмом, открыло расследование по статье «террористический сговор», – сообщила министр в эфире радио France Info, передает ТАСС.

Несколькими минутами ранее в эфире телеканала BFM Беллубе сообщила, что «подозреваемый все еще на свободе».

По последним данным, в результате взрыва пешеходной улице Лиона пострадали не менее 13 человек, в том числе восьмилетний ребенок. Посольство России сообщило, что, согласно информации правоохранительных органов, россиян среди пострадавших нет.

Следователи склоняются к версии о взрыве самодельного устройства с поражающими элементами в виде фрагментов гвоздей и болтов. Камеры видеонаблюдения на близлежащих магазинах зафиксировали, как мужчина 30-35 лет подъехал на велосипеде около 17.30 по местному времени (18.30 мск) к булочной и оставил там сумку.

В свою очередь Дени Броликье, мэр второго округа Лиона, сообщил, что власти смогли вычислить маршрут, по которому передвигался подозреваемый, так как он «попал в поле зрения городских камер».

Кроме того, по словам главы окружной администрации, «взрывное устройство было не очень мощное», оно находилось в холодильнике. «К счастью, ранения оказались лишь касательными и довольно легкими. Это были металлические элементы, а также осколки стекла», – добавил Броликье.

«Перекресток улиц Гюго и Сала, где произошел взрыв, находится в туристической части города, на ней вечером всегда много людей, в том числе и туристов», – подчеркнул мэр второго округа Лиона.

Кафе Brioche Doree, в котором сработало взрывное устройство, расположено в центральной части Лиона, рядом с главной городской площадью – Белькур. Поблизости от кафе находятся два лицея, где учатся около 2 тыс. детей.

Напомним, 11 мая в Лионе произошли столкновения «желтых жилетов» с полицией. В эту субботу, в канун выборов в европейский парламент, французское протестное движение «Желтые жилеты» рассчитывает провести массовые манифестации в Париже и крупнейших региональных центрах Франции.