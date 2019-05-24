На пешеходной улице Лиона прогремел взрыв, есть раненые

Во французском городе Лион на пешеходной улице прогремел взрыв; есть пострадавшие.

«По первой информации, заминированный сверток взорвался на улице Виктора Гюго во втором округе Лиона, около 17.30 местного времени (18.30 мск). Много раненых», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Progrès.

По предварительным данным, пострадали около шести человек.

Местные власти призывают людей в целях обеспечения безопасности избегать места происшествия.