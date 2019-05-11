Во Франции произошли столкновения «желтых жилетов» с полицией

В городах Нант и Лион произошли столкновения «желтых жилетов» с силами правопорядка, полиция применила против участников демонстрации слезоточивый газ, сообщают французские СМИ.

Издание Ouest France сообщает, что в городе Нант на западе Франции, где на манифестацию «желтых жилетов» вышло около 3 тыс. человек, произошли столкновения с силами правопорядка. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы, 26 человек задержаны, передает РИА «Новости».

На востоке Франции на улицы Лиона вышли около 2,5 тыс. «желтых жилетов», которых полиция пыталась разогнать слезоточивым газом, сообщает местный информационный портал Lyon Capitale.

Накануне председатель партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в игнорировании мнения миллионов французов, выдвинув властям Франции ультиматум.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об экономических последствиях протестов «желтых жилетов» и предсказывала, что восстание во Франции спровоцирует тяжелый кризис в ЕС.