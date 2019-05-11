Ле Пен выдвинула Макрону ультиматум

Заявление председателя партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен о предстоящих выборах в Европарламент – это «заставляющий вспомнить о Шарле Де Голле ультиматум» президенту Франции Эммануэлю Макрону, пишет Parisien.

Ле Пен обвинила Макрона в игнорировании мнения миллионов французов и даже «борьбе с ними», призвав президента Франции «быть последовательным», передает РИА «Новости».

«Нужно быть последовательным, если он ставит на весы всю свою значимость как президент республики, если эти выборы превращаются в референдум, значит нужно иметь честь и достоинство сделать то, что сделал генерал Де Голль, то есть уйти, если референдум будет проигран», – сказала Ле Пен в эфире телеканала LCI.

По словам Ле Пен, поскольку Макрон выполняет роль главы партии «Вперед, Республика!» и руководителя избирательной кампании, выборы в Европарламент представляют собой своего рода референдум доверия, и если он проиграет этот «референдум», то ему придется последовать примеру генерала Де Голля и покинуть свой пост.

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