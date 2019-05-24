В России задумали создать электромагнитные ракеты

В России изучают вопрос создания ракет для реактивных систем залпового огня, поражающих цели электромагнитным импульсом, рассказал заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

«Есть концептуальные идеи, которые мы готовы воплотить в реальность при наличии соответствующих запросов со стороны заказчика», – цитирует ТАСС Кочкина.

По его словам, пока от Минобороны не поступали технические задания на изготовление подобных снарядов.

Отмечается, что электромагнитные боеприпасы должны в момент подрыва генерировать мощный электромагнитный импульс. Они не просто подавляют, создают помехи или ложную радиоэлектронную обстановку, а на физическом уровне поражают электронику противника.

Ранее Украина объявила о создании электромагнитного оружия, предназначенного «для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе систем энергопитания и систем передачи данных».

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