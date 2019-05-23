В московском метро произошел очередной крупный сбой

Неисправный поезд на станции метро «Алтуфьево» Серпуховско-Тимирязевской линии заблокировал движение, в тоннеле застряли пассажиры двух других составов.

«На станции метро «Алтуфьево» из-за механической поломки встал состав. За ним в туннеле оказались заблокированы между станциями «Бибирево» и «Алтуфьево» еще два поезда, в которых находятся пассажиры», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Решается вопрос об эвакуации людей.

Также уточняется, что на станции «Отрадное» пассажиров высаживают из вагонов, объявляя, что в сторону «Алтуфьево» движения нет. «На участке между станциями «Отрадное» – «Алтуфьево» нет движения в обоих направлениях», – сообщается в Twitter столичного метро. Там также уточняется, что ремонт остановившегося поезда уже производится.

Позже стало известно, что застрявшие в тоннеле поезда отправлены на станцию «Бибирево».

Ранее серьезный сбой в движении метро произошел 21 мая. Тогда в тоннеле застряли три поезда, где находились более 1 тыс. человек. Причиной остановки поездов стала потеря напряжения в контактном рельсе.

Позже в пресс-службе метро рассказали, как проходила эвакуация пассажиров.