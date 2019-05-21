Состав застрял в тоннеле на Солнцевской линии московского метро

На Солнцевской линии московского метро произошел сбой в движении поездов, по предварительным данным, из-за технической неисправности состава, рассказали источники.

«Поезд застрял в тоннеле между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская» около 18.45», – приводит «Интерфакс» слова своего собеседника.

По его словам, движение поездов отсутствует от «Парка Победы» до «Хорошевской» Солнцевской линии по направлению в центр города.

Пресс-служба метрополитена сообщила, что движение отсутствует от «Раменок» до «Хорошевской» на Солнцевской и Большой кольцевой линиях, а в обратном направлении составы движутся с увеличенным интервалом.

Позже в пресс-службе добавили, что от «Парка Победы» до «Савеловской» движения также нет. На вход закрыты станции: «Савеловская» Большой кольцевой линии, «Петровский парк» и «Шелепиха», сообщает ТАСС.

В заявлении столичного метрополитена отмечается, что безопасности пассажиров никакой угрозы нет. Застрявший в тоннеле состав должны будут отбуксировать в депо, а движение поездов восстановится в ближайшее время.