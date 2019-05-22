В московском метро объяснили решение не выводить пассажиров застрявших поездов пешком

Эвакуация более 1 тыс. пассажиров трех поездов, застрявших в тоннеле Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена во вторник вечером, заняла около трех с половиной часов, людей выводили на станции максимально безопасным способом, сообщили в пресс-службе московской подземки.

«В момент обнаружения неисправности в тоннеле находились пять составов. Два из них были отправлены на ближайшие станции. По регламенту это приоритетный способ доставки пассажиров до станций при сбое: в этом случае пассажирам не приходится покидать поезд», – сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе метро.

Там также добавили, что особенности неисправности и рельефа перегона не позволили вывезти оставшиеся три состава на станцию, поэтому было решено подвести к ним другой поезд, который забирал людей и довозил до станции «Хорошевская». В метрополитене подчеркнули, что иначе людям пришлось бы идти по путям более километра, что опасно без специальной подготовки.

В подземке также уточнили, в тоннеле на полную мощность была запущена вентиляция.

«Благодаря предпринятым мерам, вывоз пассажиров из тоннеля проходил организованно и спокойно. На станции пассажиров ждали медики, но их помощь не потребовалась. Сотрудники метро предлагали пассажирам, выехавшим из тоннеля, воду. На станции были открыты служебные туалеты, куда пассажиров провожали сотрудники», – добавили в пресс-службе.

Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров помогали найти бесплатные автобусы. На работу компенсационного маршрута было выведено более 20 автобусов, также было вдвое увеличено количество автобусов еще на шести маршрутах. Проезд на них был бесплатным. Для того, чтобы пассажиры могли воспользоваться альтернативными маршрутами в метро, был организован бесплатный проход на станцию «Полежаевская».

«Мы благодарим пассажиров за понимание и еще раз приносим извинения за доставленные неудобства», – добавили в подземке.

В качестве основных версий ЧП на Солнцевской линии рассматриваются неисправность контактного рельса или токоприемника поезда. Выяснение точной причины займет неделю, говорится в сообщении подземки в Twitter.

Во вторник вечером на Солнцевской и Большой кольцевой линиях московского метро от станции «Раменки» до станции «Хорошевская» произошел сбой. Три поезда застряли в тоннеле. К месту аварии направили дополнительные составы для эвакуации более 1 тыс. пассажиров. Эвакуация заняла около 3 часов 20 минут. Движение составов восстановили около полуночи.