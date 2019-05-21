Названа причина серьезного сбоя в московском метро

Столичный департамент транспорта сообщил, что сбой в движении составов московского метро поездов на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий произошел в связи с потерей напряжения в контактном рельсе.

«Основная причина – потеря напряжения в контактном рельсе. Ремонтные службы метро уже работают над устранением», – цитирует ТАСС сообщение.

Сообщается, что в настоящий момент на участке находятся три состава.

Ранее в московском метрополитене произошел сбой в движении поездов. Были закрыты ряд станций и некоторые участки движения составов.

Пресс-служба метро информировала, что для безопасности пассажиров никакой угрозы нет.