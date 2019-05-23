Принят закон об усилении контроля за техосмотром

Госдума приняла проект закона об обязательной фотофиксации автомобиля во время техосмотра.

Документ предусматривает введение «фотофиксации процедуры техосмотра» и постоянного контроля за соблюдением операторами техосмотра требований аккредитации, передает ТАСС.

Данные будут поступать в единую автоматизированную информационную систему (ЕАИС).

Также предполагается отслеживание требований о непревышении значения пропускной способности пункта техосмотра и требований к техническим экспертам.

Заниматься наблюдением будет объединение страховщиков, специалисты будут анализировать данные ЕАИС и реестр операторов техосмотра.

Закон подразумевает, что полиция займется контролем организации техосмотра. МВД будет оценивать соблюдение операторами техосмотра правил проведения процедуры.

Кроме того, документ предполагает «оформление диагностической карты в виде электронного документа и ее подписание усиленной квалифицированной электронной подписью эксперта, проводившего диагностирование автомобиля».

«Реализация этой инициативы – хороший пример использования цифровых технологий на благо граждан», – так оценил проект закона председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что усиленный контроль за техосмотром поможет снизить количество аварий, причиной которых становятся неисправные автомобили.

«Реализация закона поможет минимизировать число мошеннических схем при оформлении диагностических карт и снизить коррупционную составляющую этого процесса», – подвел итог Володин.

В апреле правительство отказалось от идеи об обязательной видеофиксации техосмотров автомобилей.