Кабмин отказался от обязательной видеофиксации техосмотров

Правительство отказалось от идеи об обязательной видеофиксации техосмотров автомобилей, следует из поправок к законопроекту, который был одобрен комитетом Госдумы по транспорту и строительству.

Депутаты приняли правительственный законопроект в первом чтении в декабре. В нем в том числе была норма фото- и видеофиксации техосмотра. Однако согласно поправкам ко второму чтению обязательной предлагается сделать только фотосъемку, передает РИА «Новости».

Кроме того, исключено требование об автоматической передаче информации в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра.

Рассмотреть законопроект во втором чтении должны 16 апреля.

Предусматривается госконтроль за соблюдением операторами техосмотра установленных требований. Также предлагается оформлять диагностические карты в виде электронного документа с электронной подписью эксперта.

В декабре 2018 года правительство подготовило изменения в техосмотре. По ним оператора собирались обязать сравнить номера компонентов с данными документов.

Между тем, в январе депутаты внесли в Госдуму проект закона, предусматривающий отмену техосмотра для личного транспорта.