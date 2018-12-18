В России решили установить условие допуска к техосмотру

В правительстве подготовлены изменения в процедуру прохождения техосмотра автомобиля, в соответствии с которыми оператор должен будет сравнить номера компонентов с данными документов.

Проект постановления правительства «О внесении изменений в Правила проведения технического осмотра транспортных средств» опубликован на портале проектов нормативных актов.

В соответствии с предложенными изменениями, оператор технического осмотра должен провести идентификацию номеров компонентов транспортного средства (кузова, рамы, кабины, шасси) с данными документов на авто.

«При несоответствии номеров компонентов транспортного средства с данными, указанными в представленных документах, оператор технического осмотра отказывает заявителю в оказании услуг по техническому осмотру», – говорится в проекте.

В этом случае в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра делается соответствующая запись.

В Госавтоинспекции отметили, что такое требование было прописано и раньше, но в более размытом виде, сообщает «Российская газета».

В ведомстве рассказали, что иногда после аварии автовладелец меняет кузов или раму, но забывает вносить изменения в регистрационные документы. В результате нововведения информация о переделанном автомобиле попадет в базу ГИБДД, и инспекторы смогут взять такой автомобиль на заметку.

Отмечается, что замены двигателя это не касается, так как его номер не фигурирует в регистрационных документах.

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении фото- и видеофиксации техосмотра для достоверного установления факта его проведения.

Ранее сообщалось о разработке реформы процедуры техосмотра автомобилей, при которой постоянно попадающие в аварии машины или машины с большим пробегом будут проходить ТО чаще, чем новые или безаварийные авто.