В России решили установить условие допуска к техосмотру

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18 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 10:48  |  vz.ru
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Должна ли Россия делиться с Китаем секретами ракетных технологий

Когда-то мы не взяли китайцев на МКС, теперь Китай может великодушно позвать нас на свою станциюФото: В. Иванов/Да здравствует дружба
народов СССР и Китая!
Флагман российской космической промышленности «Энергомаш» объявил о своем решении начать совместно с китайцами разрабатывать двигатели сверхтяжелой ракеты. Правда, это решение еще должно утвердить правительство России. До сих пор наши инженеры отвечали отказом на просьбы из КНР поделиться такими технологиями. Какие же методы применили китайцы, чтобы наконец добиться своего? Подробности...
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Почему Совбез России взволновала ситуация на Балканах

Борьба за Балканы между Россией и США резко обострилась после крымского кризисаФото: Marko Djurica/Reuters
Как следует из слов пресс-секретаря президента России, Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза по довольно неожиданной теме. В центре внимания не Украина и не отношения с США, а ситуация на Балканах. Удивляться, впрочем, нечему: совсем скоро этот регион напомнит, почему его называют «пороховым погребом». Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Верят ли украинцы пропаганде о «войне с Россией»

«Военная угроза России» является одним из важнейших факторов общественного мнения на УкраинеФото: Лев Федосеев/ТАСС
Президент Украины последние дни как мантру повторяет предупреждение о «скорой масштабной войне с Россией». Ему вторят разнообразные эксперты и политологи. На какие аргументы опираются подобные утверждения, верят ли им украинские обыватели и поможет ли эта пропаганда остаться Порошенко на второй срок? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Как предсказываются будущие массовые беспорядки

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Национальные и конфессиональные факторы выступают либо катализатором, либо вектором протеста, но никак не их причиной, как считают многие. Вот почему нам приходится очень внимательно и продуманно говорить и о парижских событиях. Подробности...

Кожемяко развенчал мифы о Приморье

Павел Данилин, политолог
Кому не позавидуешь, так это «диванным аналитикам». Исход выборов в Приморье ставит вопрос об их компетентности. Своими фантазиями они попытались сбить с толку приморского избирателя. В результате вопрос кадровой чистки в экспертном поле встал в полный рост. Подробности...
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Последний довод США против «Северного потока – 2» – война

Дмитрий Родионов, политолог
Госсекретарь Майк Помпео обещал Киеву остановить газовый проект «совместными с Украиной усилиями». Это прозвучало нелепо. Что может Киев? Но вот происходит инцидент в Керченском проливе. А потом – голосование в Европарламенте. Подробности...
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      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

      Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
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      Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области. Глава государства подарил тяжелобольному мальчику новогодние подарки, а также организовал для него и его семьи обещанный полет на президентском вертолете
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          18 декабря 2018, 10:20

          Текст: Анна Инсарова

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          В правительстве подготовлены изменения в процедуру прохождения техосмотра автомобиля, в соответствии с которыми оператор должен будет сравнить номера компонентов с данными документов.

          Проект постановления правительства «О внесении изменений в Правила проведения технического осмотра транспортных средств» опубликован на портале проектов нормативных актов.

          В соответствии с предложенными изменениями, оператор технического осмотра должен провести идентификацию номеров компонентов транспортного средства (кузова, рамы, кабины, шасси) с данными документов на авто.

          «При несоответствии номеров компонентов транспортного средства с данными, указанными в представленных документах, оператор технического осмотра отказывает заявителю в оказании услуг по техническому осмотру», – говорится в проекте.

          В этом случае в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра делается соответствующая запись.

          В Госавтоинспекции отметили, что такое требование было прописано и раньше, но в более размытом виде, сообщает «Российская газета».

          В ведомстве рассказали, что иногда после аварии автовладелец меняет кузов или раму, но забывает вносить изменения в регистрационные документы. В результате нововведения информация о переделанном автомобиле попадет в базу ГИБДД, и инспекторы смогут взять такой автомобиль на заметку.

          Отмечается, что замены двигателя это не касается, так как его номер не фигурирует в регистрационных документах.

          На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении фото- и видеофиксации техосмотра для достоверного установления факта его проведения.

          Ранее сообщалось о разработке реформы процедуры техосмотра автомобилей, при которой постоянно попадающие в аварии машины или машины с большим пробегом будут проходить ТО чаще, чем новые или безаварийные авто.


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