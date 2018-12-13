В Госдуме поддержали фото- и видеозапись техосмотров

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении фото- и видеофиксации техосмотра для достоверного установления факта его проведения.

Законопроект вводит фото- и видеофиксацию техосмотра, передает РИА «Новости».

Он предусматривает государственный контроль за соблюдением операторами техосмотра установленных требований. Также предлагается оформлять диагностические карты в виде электронного документа с электронной подписью диагостировавшего авто эксперта. Кроме того, определяются требования к производственно-технической базе пункта техосмотра.

Проекты были разработаны с целью противодействия практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры техосмотра. По замыслу авторов, эти нововведения позволят противодействовать незаконному оформлению диагностических карт, сертификатов соответствия и деклараций о соответствии лицами, не имеющими разрешения на такую деятельность.

Ранее сообщалось о разработке реформы процедуры техосмотра автомобилей, при которой постоянно попадающие в аварии машины или машины с большим пробегом будут проходить ТО чаще, чем новые или безаварийные авто.