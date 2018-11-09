В России предложили реформировать систему техосмотра автомобилей

В России разрабатывается реформа процедуры технического осмотра автомобилей, при которой регулярно попадающие в ДТП транспортные средства или машины с большими пробегами, например, такси, будут проходить ТО чаще, чем новые или безаварийные авто.

О разработке новой системы мониторинга состояния автомобилей рассказал «Коммерсанту» директор департамента научно-технической деятельности АО «Электронный паспорт» Борис Ионов. По его словам, разрабатывается сервис, позволяющий создать «индивидуальную программу» ТО для машины на основе ее характеристик, особенностей эксплуатации, данных о ДТП, страховых случаях, пробеге, техобслуживании и отзывных кампаниях.

На основе анализа будет формироваться либо «хорошая» история, при которой техосмотр можно будет проходить реже, и он обойдется дешевле, либо «плохая». В последнем случае будет проходить более частое и тщательное ТО, а значит, и более дорогое. В худшем случае могут быть введены ограничения на эксплуатацию автомобиля с передачей сведений в ГИБДД и даже запрет на эксплуатацию.

«Индивидуальные программы ТО можно сделать даже для конкретных моделей, категорий автомобилей. Например, обычному автомобилю ТО достаточно проходить раз в год, а для такси с ежегодным пробегом под 200 тыс. км стоит проходить проверки, скажем, раз в три месяца», – отметил Ионов.

Отметим, сейчас новые авто возрастом до трех лет ТО не проходят вообще, возрастом от трех до семи лет – раз в два года, далее ежегодно. Такси, автобусы и некоторые типы грузовиков проходят ТО каждые шесть месяцев.

Эксперты поддержали идею, но отмечают, что в современных реалиях ее реализовать будет сложно, поскольку 80% автовладельцев техосмотр не проходят, а необходимые по закону диагностические карты просто покупают.