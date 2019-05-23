Эксперт оценил победу партии Моди на выборах в Индии

«По большому счету эти выборы выиграла не партия, а ее лидер Нарендра Моди. Он харизматичная фигура, премьер с большим кредитом доверия», – заявил газете ВЗГЛЯД научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов, комментируя итоги парламентских выборов в Индии.

«Поддержка Нарендры Моди не возросла, а сохранилась на том же уровне с небольшой прибавкой. И это стало сюрпризом, потому что обычно индийские партии у власти после первого срока начинают терять поддержку», – пояснил научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

В четверг стало известно: на всеобщих парламентских выборах в Индии (в которых участвовало около 600 млн человек) победу одерживает правящий «Национальный демократический альянс» во главе с «Бхаратия джаната парти» (БДП). Эта партия, выдвиженцем которой является действующий премьер Нарендра Моди, получит единоличное большинство в парламенте (298 мест из 542). Такое наблюдается впервые с 1984 года.

Оппозиционный «Объединенный прогрессивный альянс», лидером в котором выступает старейшая политическая партия Индии «Индийский национальный конгресс» (ИНК), пока получил около 100 мест. Конечные результаты должны стать известны к вечеру четверга.

«Моди одержал впечатляющую победу на выборах», – цитирует Reuters заявление, которое сделал глава МИД Индии Сушма Сварадж. По его словам, партия Моди «Бхаратия джаната парти» получила мандат на проведение политики, которая выдвигает индусов на первое место, которая благоприятна для бизнеса и благотворна для жесткой защиты национальной безопасности.

По мнению эксперта Алексея Куприянова, у Моди была масса шансов потерять свое влияние, потому что партия допустила ряд ошибок. В частности, собеседник упомянул неудачную реформу, которая была призвана помочь фермерству (Моди обещал увеличить доходы фермеров в течение пяти лет, что не произошло – напротив, в 2017 году отмечались массовые протесты сельхозпроизводителей – прим. ВЗГЛЯД). Кроме того, Куприянов обратил внимание на последний конфликт с Пакистаном, из которого Индия не вышла победителем.

При этом Reuters отмечает: члены победившей партии рассчитывают на то, что Моди даст добро на строительство индуистского храма на месте мечети в городе Айодхья (мечеть была снесена индуистскими активистами еще в 1992 году). Кроме того, в партии Моди существует запрос на жесткий курс в отношении Пакистана и на решение проблемы кашмирского исламистского сепаратизма.

Добавим, что рост популярности индуистских националистических партий вызывает опасения – высказывались мнения, что это может создать угрозу для мусульманского меньшинства (около 138 млн человек, более 13% населения Индии).

Алексей Куприянов полагает, что не столь значительный рост поддержки партии Моди не угрожает мусульманскому населению Индии.

В целом результаты выборов говорят о том, что уровень доверия к Нарендре Моди остался очень высоким, резюмирует эксперт. «Люди все равно верят в то, что Моди продолжит свой курс и построит новую индийскую экономику, трудоустроит огромное количество людей и выведет страну на новый уровень, сделав ее третьей экономикой мира», – отметил Куприянов.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, за что российский президент Владимир Путин наградил индийского премьера Моди высшей наградой России.