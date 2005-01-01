Что стоит за скоротечным военным конфликтом Пакистана и Индии

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13 марта, среда  |  Последнее обновление — 12:35  |  vz.ru
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Украина сделала все для потери газового транзита

Газпром впервые на бумаге зафиксировал закрытие части украинского транзитаФото: Gleb Garanich/Reuters
С января 2020 года прекращается транзит газа с Украины в Турцию по Трансбалканскому маршруту. Газпром официально уведомил об этом Болгарию в письме. Украина тем временем продолжает стенать, что она сделала для сохранения транзита все, что могла, но ненавистная Россия, а теперь еще и Германия, все испортили. Почему худшие опасения «Нафтогаза» начинают оправдываться? Подробности...
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Почему КГБ не смог предотвратить распад СССР

Так бесславно заканчивалась история КГБ СССРФото: Андрей Соловьев, Геннадий Хамельянин/ТАСС
Шестьдесят пять лет назад, 13 марта 1954 года, был образован Комитет государственной безопасности СССР. Аббревиатура КГБ стала одним самых узнаваемых советских (и русских в целом) символов в мире. А само ведомство заслужило репутацию организации, преследующей граждан своей страны по политическим мотивам. Как в реальности был устроен КГБ и виновен ли он в развале СССР? Подробности...
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Почему создатель технологии для Superjet 100 решил спасать брошенных животных

Сейчас для Sukhoi Superjet настали непростые времена, но эти трудности преодолимы, говорит КремзаФото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
«Собрали деньги, лекарства закупили, запланировали субботники», – рассказал газете ВЗГЛЯД Иван Кремза, заместитель главного технолога на авиазаводе, производящем «Суперджеты». Помощь предназначена для брошенных домашних животных, которых немало в Комсомольске-на-Амуре, где живет и работает Кремза. Сейчас ему пришлось временно отвлечься от помощи «братьям меньшим» ради участия в финале конкурса «Лидеры России».  Подробности...
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Что стоит за скоротечным военным конфликтом Пакистана и Индии

У скоротечного военно-воздушного конфликта Индии и Пакистана есть глубокая подоплекаФото: Saeed Ali Achakzai/Reuters
Как и предсказывали аналитики, вспыхнувший между Индией и Пакистаном конфликт не привел к крупномасштабному обострению. Хотя войска обеих стран по-прежнему находятся в боевой готовности, боевые столкновения прекратились. Однако предпосылки конфликта никуда не исчезли и обязательно проявятся вновь. В чем же они состоят? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Тень нацизма встает в Германии в полный рост

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда президент Германии утверждает, что в стране растет антисемитизм, для всего остального мира это выглядит так, будто чисто расовые немцы взялись за старое, несмотря на Нюрнберг. А это не так! Подробности...

Эксгибиционизм оказался бессилен перед глухотой человечества

Владимир Ардаев, журналист, политический обозреватель
Десятки, а может, сотни миллионов людей на планете находятся где-то между жизнью и смертью. На этой тонкой черте они балансируют почти в полной тишине. Мир гораздо больше интересуют сексуальные приключения Харви Вайнштейна. Подробности...
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Ненависть к патриотизму – экспортный товар

Сергей Лукьяненко, писатель
По части ура-патриотизма, зажима свободы слова и общественной нетерпимости к инакомыслящим США явно были впереди СССР. Во всяком случае, когда речь касалась обычных граждан и мелкого фрондерства. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
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    Самые трагичные смерти мировых звезд музыки

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      Умер актер Владимир Этуш

      В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителям
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      В России отметили 8 Марта

      В России широко отмечают 8 Марта: волонтеры, активисты, политики и госслужащие вышли на улицы с цветами, чтобы сказать женщинам добрые слова. Не остались в стороне даже солдаты президентского полка, чье поздравление вышло особенно торжественным
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            Что стоит за скоротечным военным конфликтом Пакистана и Индии

            У скоротечного военно-воздушного конфликта Индии и Пакистана есть глубокая подоплека   13 марта 2019, 11:56
            Фото: Saeed Ali Achakzai/Reuters
            Текст: Георгий Асатрян

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            Как и предсказывали аналитики, вспыхнувший между Индией и Пакистаном конфликт не привел к крупномасштабному обострению. Хотя войска обеих стран по-прежнему находятся в боевой готовности, боевые столкновения прекратились. Однако предпосылки конфликта никуда не исчезли и обязательно проявятся вновь. В чем же они состоят?

            Обострение индо-пакистанского конфликта может нарушить архитектуру региональной безопасности и привести к слому хрупкого баланса сил. Все соседи обвиняют Пакистан в поддержке террористических организаций. Любой первокурсник факультета международных отношений знает про Юго-Восточную Азию то, что Пакистан поддерживает террористические группировки.

            Первая кровь нынешней напряженности была пролита 14 февраля. Пакистанская террористическая группировка, запрещенная ООН, совершила теракт на индийской территории Кашмира. В результате вылазки радикалов был убит 41 солдат ВС Индии. Это был классический теракт с использованием смертника на автомобиле, начиненном взрывчаткой. Ответственность на себя взяла группировка «Джайш-и-Мухаммед» (JeM), известная своей давней связью с Межведомственной разведкой Пакистана (ISI). В эти же дни на территории Ирана было убито 27 членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). И снова за атакой стояли пакистанские радикалы из «Джайш аль-Адль».

            Ответ не заставил себя долго ждать. 26 февраля индийские самолеты нанесли удар по лагерям подготовки боевиков на пакистанской части Кашмира и в провинции Хайбер-Пахтунхва.

            Как бы это ни было прискорбно, Пакистан по-прежнему остается крупным центром транснационального терроризма. В Иране Исламабад стоит за радикальной исламистской группировкой «Джундалла». В Афганистане – за «Талибаном» и «Сетью Хаккани». В Индии – за многочисленными группировками, которые постоянно меняют свои названия.

            Следы многих международных террористических атак были обнаружены в Пакистане, среди них взрывы в Лондоне в 2005 году, осада Мумбаи в 2008 году и убийства в Калифорнии в 2015 году. Главные архитекторы и организаторы терактов 11 сентября 2001 года в США были обнаружены в Пакистане. Основатель и лидер «Аль-Каиды» Усама бен Ладен был убит в 2011 году в городе Абботтабаде, который располагается вблизи пакистанской военной базы.

            От политики Пакистана страдают многие, но больше всего это относится к ее соседям. Индия, Бангладеш, Афганистан, Иран неоднократно обвиняли официальные власти Пакистана в поддержке террористических групп. Делал это в свое время и Советский Союз.

            Последние несколько десятилетий Индия боролась с трансграничным террором, исходящим из Пакистана. Такие группы, как «Джайш-и-Мухаммед» (JeM), «Лашкар-и-Тойба» (LeT) и другие совершали нападения на индийское гражданское население и военный персонал. Организовавшая теракт группировка JeM действует в Пакистане более 20 лет. И это не первый теракт против Индии. Так, в 2001 году она совершила атаку на индийский парламент, а в январе 2016 года – на базу ВВС в Патханкоте.

            Индия – не только вторая по численности страна мира, одна из ведущих экономик мира и крупнейшая демократия. Эта страна обладает солидными военными, военно-политическими и дипломатическими ресурсами. Да и что тут говорить, эту страну населяет древний и весьма мозговитый народ. После теракта индийские спецслужбы получили достоверную информацию о том, что JeM готовила и другие теракты, причем в этой же местности.

            Соответственно, упреждающий удар был необходим. ВВС Индии нанесли удар по лагерю боевиков в печально известной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва и фактически по легендарному лагерю террористов в городе Балакот. Это несколько снизило пыл пакистанской стороны и ручных террористических группировок.

            В ходе этой операции индийские военные уничтожили большое количество террористов, а лагерь Балакот был разрушен. К слову, эксперты, глубоко изучающие регион, хорошо знают, что это за лагерь. Он был создан при помощи пакистанской разведки в 2000-х годах для поддержки афганских талибов и их «джихада». Двумя десятилетиями ранее пакистанцы делали то же самое в отношении моджахедов, которые воевали против Советской армии. Точно такая же схема, механизмы работы и даже персонажи.

            Лагерь Балакот – учебник для начинающего террориста. Боевики проходят три месяца подготовительного обучения «джихаду». В лагере действуют несколько медресе и марказов (Марказ Усман-о-Али, Бахавалпур), где идеологически накачивают молодежь, объясняя необходимость джихада против Индии. За один «заход» лагерь Балакот выпускает около 100 хорошо подготовленных боевиков, которых дальше направляют пакистанские специалисты. Главным в лагере является шурин лидера JeM Мохаммад Юсуф Азхар. Пакистанец, рожденный в Карачи, хорошо известный специалистам, изучающим регион. Маулана Масуд Азар, в свою очередь, возглавляет JeM уже долгое время и считает делом чести распространять джихадизм в Индию, Афганистан и Иран.

            Разумеется, официальный Пакистан отрицает свою причастность к инкубатору терроризма. Более того, Исламабад отрицает сам факт существования лагеря в Балакоте.

            Нью-Дели неоднократно направлял в Исламабад информацию о лагере и происходящих там событиях с просьбой принять меры. Индийцы предлагали помощь, но все тщетно. Террористические организации продолжают безнаказанно планировать и совершать нападения на Индию с территории Пакистана. Ряд лидеров террористических групп, действующих в Афганистане, проходили подготовку в Пакистане. Например, глава ИГ*-Хоросан (запрещено в РФ) Абдул Хасиб, который был убит 7 мая 2017 года в ходе рейда объединенных сил США и Афганистана в провинции Нангархар.

            Возникает логичный вопрос – зачем это Пакистану? Для чего 200-миллионная страна, имеющая ядерное оружие, не предпринимает никаких мер против международного терроризма на своей территории?

            Ответ прост. Пакистан не только не хочет бороться с терроризмом. Эта страна поддерживает его, создает и подпитывает. Эта стратегия зародилась в годы афганской войны, в 1980-х. И

            первой страной, испытавшей на себе все «прелести» концепции стратегической глубины по-пакистански, был Советский Союз, потерявший десятки тысяч жизней в Афганистане.

            Исламабад находится в перманентном и экзистенциальном конфликте с неравной по силе Индией. В связи с этим пакистанские стратеги считают, что необходимо создать стратегическую глубину по периметру своих границ для того, чтобы направить все ресурсы на борьбу с Индией. Единственным механизмом этой стратегии является поддержка экстремистских группировок.

            По данным ООН, на территории Пакистана сегодня свободно существует и оперирует около 20 террористических группировок. Многие из них находятся под контролем ISI. Бывший президент Первез Мушарраф в телевизионном интервью в июне 2017 года признал участие Пакистана в использовании террористических групп, в том числе JeM. «Стратегическая глубина» дорого стоит, она привела к финансовому кризису в Пакистане и сделала эту страну практически полностью зависимой от Саудовской Аравии и Китая.

            Возникает другой вопрос – к чему может привести нынешнее обострение отношений между Индией и Пакистаном?

            Скорее всего, ни к чему. Исламабад значительно слабее Нью-Дели по всем параметрам. Единственное, что может Пакистан, – продолжать использовать терроризм как метод борьбы против своих противников в регионе.

            * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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