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28 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 09:19  |  vz.ru
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Крым запланировал новый туристический рекорд

Крым постепенно превращается во вполне престижное для российского туриста место под солнцемФото: Станислав Красильников/ТАСС
Крым провел свой самый успешный курортный сезон, причем за все постсоветские годы. Число туристов приблизилось к 7 млн человек. Они принесли в бюджет более 3,2 млрд рублей в виде налоговых отчислений. Во всех успехах «винят» Крымский мост. Что же будет дальше? Удастся ли крымчанам взять новые вершины или хотя бы удержаться на текущей высоте? Подробности...
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Конфликт Индии и Пакистана может быть выгоден России

Недавно пакистанский лидер Имран Хан был в Пекине у Си ЦзиньпинаФото: Thomas Peter/Reuters
Обмен авиаударами между Индией и Пакистаном не приведет к полноценной войне между двумя странами – ядерные державы не воюют друг с другом, в этом и есть главный смысл обладания атомной бомбой. Тем не менее нынешнее военное столкновение в Южной Азии будет иметь далеко идущие геополитические последствия. Подробности...
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Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

Знаменитый боец единоборств не стал сдерживать своих эмоций по поводу театральной постановкиФото: John Locher/AP/TASS
Знаменитый боец единоборств Хабиб Нурмагомедов счел нужным высказаться о театральном искусстве. По его мнению, идущий в Махачкале спектакль «Охота на мужчин» является «порнухой» и «оскорблением», за которое организаторы должны «понести наказание по закону». Что ж, в законе действительно есть четкие указания относительно того, как сам Нурмагомедов должен реагировать на этот спектакль. Подробности...
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Швеция получила новый повод для антироссийской шпиономании

Шведские спецслужбы активно ищут «российских агентов»Фото: Rob Schoenbaum/ZUMA/ТАСС
Шведская контрразведка заявляет, что арестовала «российского агента». В этом деле уже замечены некоторые странности и нестыковки. Что известно об этом человеке, как инцидент комментируют в России и как обычно ищут «русских шпионов» в рядах шведского общества? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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У кого чистая совесть, тот хакеров не боится

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Радио Europe 1 собрало досье на полмиллиона слушателей. И снабдило характеристиками: «идиот», «гомик», «фашист». Досье украли хакеры и отправили в СМИ. Публикация произвела эффект если не разорвавшейся бомбы, то рванувшей канализации. Подробности...

Пять лет Майдана – современное искусство погрома

Андрей Манчук, политолог
Украинские националисты разгромили выставку китчевых портретов Тараса Шевченко. Погром поддержал дьякон Владимирского собора Ярослав Ясенец. Он назвал картины «дегенеративным искусством», прямо процитировав Адольфа Гитлера. Подробности...
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Не забудьте навсегда выключить телевизор

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Из новостей вырисовывалась апокалиптическая картина войны всех против всех и единого порыва ненависти всего мира к русским. Отовсюду звучали тревожные сообщения: русских не заселили в отель в Чехии, оскорбили в Германии, задержали в США. Подробности...
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          Недавно пакистанский лидер Имран Хан был в Пекине у Си Цзиньпина   28 февраля 2019, 08:16
          Фото: Thomas Peter/Reuters
          Текст: Петр Акопов

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          Обмен авиаударами между Индией и Пакистаном не приведет к полноценной войне между двумя странами – ядерные державы не воюют друг с другом, в этом и есть главный смысл обладания атомной бомбой. Тем не менее нынешнее военное столкновение в Южной Азии будет иметь далеко идущие геополитические последствия.

          Первое за почти полвека столкновение индийских и пакистанских ВВС воскресило память о трех индо-пакистанских войнах. Действительно, на протяжении первой четверти века после раздела Британской Индии на два государства Пакистан и Индия воевали трижды – сразу после обретения независимости в 1947–1948 годах, в 1965-м и в 1971-м. Общий счет войн в пользу Индии. Ну так она и крупнее своего соседа.

          При одной только мысли о возможности новой войны у всех стынет кровь в жилах – ведь речь идет о двух ядерных державах. Но как раз ядерный статус и служит лучшим предохранителем от войны. Индия получила бомбу в 1974-м, а Пакистан обзавелся немирным атомом четверть века спустя. Никто из правителей обеих стран – ни Нарендра Моди, ни новый пакистанский лидер Имран Хан – не помышляет о настоящей войне. Какими бы ни были разногласия по поводу спорных территорий, все они меркнут на фоне того апокалипсиса, что может наступить в ходе начала войны между двумя странами с общим населением в 1,6 миллиарда человек. Эта война могла бы привести к огромным жертвам даже без применения ядерного оружия. А в случае, если стороны обменялись бы ракетно-ядерными ударами, весь мир вступил бы уже в новую эпоху, в эру ядерных войн.

          Ничего этого сейчас не будет, и тем не менее нынешний инцидент ставит очень серьезные вопросы. При правильном ответе на которые можно будет говорить о построении более безопасного мира в Евразии, а значит, и во всем остальном мире.

          Дело в том, что Индия и Пакистан входят не только в клуб ядерных держав, состоящий всего из 9 членов, но и уже полтора года являются членами Шанхайской организации сотрудничества. После их вступления в ШОС этот российско-китайский формат поддержания безопасности в Центральной Азии изменился – потому что расширение организации на Южную Азию делает ее более сложной и более амбициозной.

          Включение Индии и Пакистана стало результатом долгого обдумывания в Москве и Пекине. До этого полтора десятилетия ШОС существовала именно как союз России и Китая с привлечением четырех бывших советских среднеазиатских республик. Индия и Пакистан – исторические соперники, и принять одну из стран было невозможно без того, чтобы тем самым не обидеть другую. В итоге было принято решение об одновременном приеме – и вот теперь мы видим конфликт между двумя странами – участниками одной организации по безопасности. Понятно, что и Путин, и Си Цзиньпин просчитывали возможность такой ситуации и готовились к ней.

          ШОС не военный блок, но сам смысл его существования состоит в том, чтобы не было конфликтов как между его участниками, так и вторжений внешних сил на их территории. Именно поэтому ШОС пока что медлит с вступлением Ирана (который давно уже хочет сменить статус наблюдателя на уровень полноценного участника) и не будет принимать Афганистан до тех пор, пока на его территории находятся американские  войска.

          Хотя формально ШОС и не дает никаких гарантий военной помощи своим членам в случае внешней агрессии, понятно, что сам смысл существования организации в том, чтобы ее участники чувствовали себя защищенными как от внешней агрессии, так и от конфликтов между собой.

          Поэтому самим вступлением в ШОС Пакистан и Индия уже обязались соблюдать его принципы и воздерживаться от военного пути решения споров.

          Именно в этом и был смысл их одновременного приема в организацию.

          Сверхзадача ШОС – ликвидировать присутствие внешних сил, то есть американцев, в регионе, минимизировать их влияние на страны Центральной и Южной Азии и сделать так, чтобы страны ШОС сами могли решать существующие в регионе проблемы. То есть не только Афганистан без американцев – но и исключение возможности для англосаксов играть на китайско-индийских, ирано-пакистанских, индо-пакистанских и прочих спорах и противоречиях. Что для этого нужно?

          Самое главное – желание самих азиатских государств и их элит, их стремление к полноценному суверенитету и к выстраиванию отношений с соседями в первую очередь через механизмы ШОС, то есть прямого взаимодействия, без участия англосаксов. И если Индия всегда была суверенным государством, то искусственно образованный Пакистан прошел сложный путь в своем становлении.

          Изначально его элита была очень сильно завязана на англичан, потом укрепилась и ориентация на США. Англосаксы в середине 50-х создали своеобразную дугу от Черного моря до Индийского океана – союз четырех исламских стран, ориентированных на Великобританию и США: Турции, Ирака, Ирана и Пакистана. Это был военный альянс с официальным участием Великобритании и неофициальным – США. Ирак вскоре покинул его, но остальные три страны оставались в союзе с англосаксами еще 20 лет. 1979 год похоронил СЕНТО (так назывался блок) – после того, как исламская революция вырвала Иран из его рядов. Однако Турция осталась членом НАТО, а Пакистан стал важнейшим союзником и опорой США в войне с СССР в Афганистане. А после 2001 года, когда Штаты вошли в Афганистан, Пакистан оказался в очень плохом положении.

          У него и так были проблемы со всеми соседями: самые сильные, конечно, с Индией из-за спорных штатов Джамму и Кашмир, но непросто все и с Ираном, не говоря уже об Афганистане, большинство населения которого составляют пуштуны, десятки миллионов которых живут и в Пакистане. Пуштуны по обе стороны границы никогда ее не признавали. Действительно, совершенно искусственная линия Дюрана была проведена англичанами сто лет назад.

          Пакистан, с одной стороны, всегда был против сильного Афганистана, но и постоянная, длящаяся много десятилетий война у соседа в конечном счете принесла стране большие проблемы. Неуважение американцев к пакистанскому суверенитету, постоянные нарушения границы и охота на тех, кого американцы называли террористами, а многие пуштуны считали партизанами, лишь подогревали общепакистанский антиамериканизм. Причем не только в массах, но и в истеблишменте.

          В последние годы США уже открыто третируют Пакистан. Лишь отчасти для того, чтобы заигрывать с Индией,  а в большей степени потому, что Пакистан стал уходить из зоны их влияния. Уже давно росли его связи с исламским миром, особенно с монархиями Залива, но особенно сильно укреплялись отношения с КНР, что, естественно, вызывало недовольство Вашингтона. Для Китая Пакистан – исторический союзник, но если раньше он был важен во многом для сдерживания Индии, то сейчас Поднебесная имеет на исламскую республику большие виды в связи с развитием проекта «Нового шелкового пути».

          Вступление Пакистана в ШОС стало важнейшей вехой в его истории – как и победа в прошлом году на выборах бывшего чемпиона мира по крикету Имран Хана, возглавившего правительство. Этот самостоятельный и не принадлежащий ни к одному из коррумпированных кланов политик способен мыслить стратегически. Он не раз говорил о своем недовольстве отношением США к его стране. Обострение отношений с Индией происходит у Пакистана периодически, но нынешний конфликт стал первым как с момента вступления страны в ШОС, так и с прихода к власти Имран Хана.

          Теперь от того, как сложатся отношения в четырехугольнике Путин – Си – Хан – Моди, зависит очень многое – станет ли ШОС реальным механизмом для решения таких кризисов, как нынешний. Москва и Пекин не могут решить индо-пакистанские споры как таковые, но они могут создать в рамках ШОС такую атмосферу доверия, в которой Моди и Хан будут понимать, что никто не заинтересован в игре на их противоречиях.


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