Китай выступил с призывом к Индии и Пакистану

Министерство иностранных дел Китая на фоне обострения отношений Индии и Пакистана призывает власти этих стран к сдержанности, заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Об этом сообщает Reuters.

В среду утром Пакистан сбил два самолета ВВС Индии в ответ на удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад». Эксперт по Индии Андрей Володин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД оценил последствия авиаудара Индии по территории Пакистана.