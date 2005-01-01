В Кремле призвали Индию и Пакистан к сдержанности

Москва призывает Индию и Пакистан к сдержанности на фоне обострения отношений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле следят за ситуацией. Песков также обратил внимание, что МИД России уже сделал соответствующее заявление.

«Мы крайне обеспокоены в связи с поступающими новостями, очень внимательно отслеживаем обстановку и, конечно, мы призываем все стороны к сдержанности», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Отношения Индии и Пакистана обострились после того, как во вторник индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад», которая взяла на себя ответственность за нападение на индийский военный конвой в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир 14 февраля. В среду Пакистан сбил два самолета ВВС Индии и арестовал одного из пилотов.

Военный эксперт по просьбе газеты ВЗГЛЯД сравнил ВВС Индии и Пакистана.