В Индии рассказали о секретном «хирургическом ударе» по Пакистану

За пять лет Индия трижды наносила «хирургические удары» по Пакистану, при этом общественности известно только о двух случаях, один остается тайной, сообщил индийский министр внутренних дел Раджнатх Сингх.

«За прошлые пять лет мы три раза пересекли границу [с Пакистаном] и наносили успешные удары. Я предоставлю информацию о двух, но не о третьем», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

«Когда в Ури наши солдаты были убиты террористами, прибывшими из Пакистана, наши военные ответили. Затем был удар после Пулвамы, информацию о третьем случае я не раскрою», – добавил индийский министр.

«Индия больше не будет слабой», – подчеркнул Сингх.

Первый так называемый хирургический удар, о котором известно общественности, был произведен в сентябре 2016 года, после того, как боевики, по индийской информации прибывшие из Пакистана, напали на армейский лагерь в городе Ури, тогда погибло 19 индийских солдат.

Нью-Дели сообщал, что в ответ индийские коммандос проникли на подконтрольную Пакистану территорию спорного Кашмира и атаковали лагеря террористических группировок. Индийские источники сообщали об уничтожении до 70 террористов.

Исламабад в свою очередь опроверг атаки на лагеря боевиков, по его данным, индийцы попытались проникнуть на пакистанскую территорию, но вступили с столкновение с солдатами и отступили, потери были с обеих сторон.

Второй удар был нанесен 26 февраля 2019 года с воздуха, группа индийских самолетов «Мираж-2000» разбомбила объект на пакистанской территории – целью был лагерь боевиков близ города Балакот. Причиной атаки стало террористическое нападение 14 февраля на колонну индийских военнослужащих в штате Джамму и Кашмир (округ Пулвама), в результате которой погибли 45 человек. В ответ ВВС Индии, впервые после третьей индо-пакистанской войны 1971 года, провели бомбардировку пакистанской территории.