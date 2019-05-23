Объявлен победитель парламентских выборов в Индии

На всеобщих парламентских выборах в Индии победу одержал правящий «Национальный демократический альянс» во главе с «Бхаратия джаната парти» (БДП), свидетельствуют данные Избирательной комиссии Индии.

Подсчет голосов еще продолжается, однако, по данным ЦИК, БДП с союзниками уже перешла рубеж из 272 мест, чтобы обеспечить себе большинство в Лок сабхе (нижней палате парламента), состоящей из 543 депутатов, передает ТАСС.

Оппозиционный «Объединенный прогрессивный альянс», лидером в котором выступает старейшая политическая партия Индии «Индийский национальный конгресс» (ИНК), пока получил около 100 мест. Конечные результаты будут известны к вечеру четверга.

В настоящее время в Лок сабхе у правящего альянса 310 мест, у оппозиционного ИНК и его союзников – 69. По предварительным данным, оппозиционный ИНК с союзниками упрочил свое положение, получив почти вдвое больше мест, чем на выборах 2014 года.

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