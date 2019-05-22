Замгубернатора Ростовской области по ЖКХ арестован

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал заместителя губернатора по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергея Сидаша, подозреваемого в превышении должностных полномочий.

«Он под арестом», – сообщил источник в силовых структурах региона ТАСС.

Сергей Сидаш с 2010 по 2015 год был министром ЖКХ Ростовской области, затем в течение года занимал должность советника губернатора, а в 2016 году был назначен на должность заместителя главы региона по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры.

Напомним, Сергей Сидаш был задержан 21 мая в рамках дела о злоупотреблении полномочиями при строительстве стадиона «Ростов-Арена».

Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего министра строительства Ростовской области Николая Безуглова. Также под стражу был взят и Сергей Мищенко – директор строительной компании, выполнявшей работы по благоустройству стадиона. Они оба подозреваются в нанесении ущерба бюджету в размере 223 млн рублей.

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