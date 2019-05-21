Задержан замгубернатора Ростовской области по ЖКХ

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша, сообщил источник в силовых структурах региона.

Источник сообщил, что был задержан заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш, в его доме и на рабочем месте прошли обыски, передает ТАСС.

Отмечается, что Сидаш «задержан по делу бывшего министра строительства Ростовской области Николая Безуглова».

Речь идет о деле о злоупотреблении полномочиями при строительстве стадиона «Ростов-арена». Замгубернатор Ростовской области по ЖКХ якобы подозревается по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Сергей Сидаш с 2010 по 2015 год был министром ЖКХ Ростовской области, затем в течение года занимал должность советника губернатора до своего назначения на должность заместителя главы региона по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры в сентябре 2016 года.

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