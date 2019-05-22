Байдена в КНДР назвали слабоумным снобом

Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало материал о бывшем вице-президенте США Джо Байдене под заголовком «Сноб, лишенный элементарных человеческих качеств».

ЦТАК называет его высказывания «заблуждениями слабоумного человека». Как заявили в агентстве, в связи с выдвижением Байдена на пост президента США «постоянно говорят, что на него не стоит возлагать надежды, добавляя при этом насмешку, что он является дураком с низким IQ».

ЦТАК считает, что Байдена поглотила «жажда власти», в результате чего он «стал неосмотрительным и неразумным», передает ТАСС.

В КНДР обвинили Байдена в том, что он «разразился риторикой, клевещущей на высшее руководство» Северной Кореи.

ЦТАК перечислило самые известные оплошности бывшего вице-президента.

Так, ему припомнили «плагиат в студенческой работе» и даже в «предвыборном выступлении» в 1988 году, причем в последнем случае Байдену «пришлось снять свою кандидатуру». В 2011 году Байден уснул, когда выступал занимавший тогда пост президента США Барак Обама.

«Однажды он назвал своих политических соперников-республиканцев «визжащими свиньями», чем шокировал публику», – говорится в северокорейской статье.

Байдену ставят в вину «самовосхваление», которого достаточно, чтобы «рассмешить кошку» – он «называет себя самым популярным кандидатом в президенты».

Попытки «такого парня» оскорблять власти Северной Кореи в ЦТАК считают «политически мотивированной провокацией».

«Говоря открыто, мы никогда не простим тех, кто осмеливается провоцировать высшее руководство КНДР, и обязательно заставим их заплатить за это», – заявило ЦТАК.

Напомним, по данным опроса телеканала Fox News, на предстоящих в 2020 году выборах американского президента бывшего вице-президента США Джо Байдена готовы поддержать на 11 процентов избирателей больше, чем действующего главу Белого дома Дональда Трампа.

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