Главный онколог России назвал вызывающие рак продукты

Главный внештатный онколог российского Министерства здравоохранения Андрей Каприн рассказал, что повышает риск возникновения рака.

«Жирная пища, различные пищевые добавки, в том числе употребляющиеся в фастфуде, красное мясо в неимоверном количестве, алкоголизм, малоподвижный образ жизни и ожирение – это факторы, которые совершенно точно считаются канцерогенными», – заявил Каприн.

По его словам, курение повышает риск развития опухоли в 30–50 раз, передает агентство городских новостей «Москва».

«Общеизвестно, что курение повышает риск возникновения рака в зависимости от его локализации, это точно. Причем это не только рак легких, это огромный спектр», – добавил онколог.

Ранее ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в Соединенных Штатах по итогам проведенных исследований выявили, что употребление сахара резко увеличивает риск появления рака.