Онкологи назвали продукт, резко увеличивающий риск развития рака

Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в Соединенных Штатах по итогам проведенных исследований выявили продукт, употребление которого резко увеличивает риск возникновения рака, пишет Food News.

Таким продуктом, по данным онкологов, является сахар. Исследователи провели эксперимент над группой мышей: одной группе животных давали количество сахарозы в объеме, сопоставимом с уровнем потребления в западных странах; другие сидели на крахмальной диете без сахара.

В итоге эксперты пришли к выводу, что повышение уровня сахара в крови у первой группы вызывало быстрый рост опухоли, передает РИА «Новости».

Также ученые обнаружили, что к росту метастазов в легких мышей привели высокофруктозный кукурузный сироп и столовый сахар.

Исследователи посоветовали ограничивать потребление сахара, чтобы свести к минимуму риск развития рака, диабета, ожирения и болезней сердца. Они также призвали обратить внимание, что высокофруктозный кукурузный сироп может содержаться в конфетах, мороженом, варенье, желе, соках, йогуртах, выпечке и других продуктах.

Кроме того, эксперты рекомендовали вместо сладкого перекусывать фруктами, а столовый сахар в своем рационе заменить медом.