Польша попросила Россию принять меры для восстановления поставок нефти

Министерство энергетики Польши попросило российское энергетическое ведомство принять срочные меры для восстановления поставок качественной нефти по нефтепроводу «Дружба».

«Министр энергетики Кшиштоф Тхужевский … обратился к своему коллеге, министру энергетики России Александру Новаку с просьбой о принятии срочных мер для скорейшего восстановления проходимости системы (передачи нефти) и поставок чистой нефти», – сообщили в польском ведомстве, передает ТАСС.

Между тем компания «Укртранснафта» во вторник возобновила транзит российской нефти в страны Евросоюза по трубопроводу «Дружба».

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. После этого Белоруссия приостанавливала прием нефти из России. В Минске ущерб от «грязной» нефти оценивали в 30 млн долларов только для одного нефтеперерабатывающего завода.

7 мая были арестованы четверо фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти.