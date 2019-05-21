Украина возобновила транзит российской нефти в ЕС по «Дружбе»

Компания «Укртранснафта» возобновила транзит российской нефти в страны Евросоюза по трубопроводу «Дружба».

«21 мая в 10.46 (совпадает с мск) «Укртранснафта» возобновила прием российской нефти на ЛПДС «Мозырь» (Белоруссия) для дальнейшей ее транспортировки в направлении европейских потребителей», – сообщает украинская компания в Facebook.

Там же отмечается, что готовность принимать нефть подтвердили на приемо-сдаточном участке «Фенешлитке» (Венгрия). «Поэтому по состоянию на 10.38 (совпадает с мск) «Укртранснафта» возобновила транзит сырья венгерским потребителям», – говорится в сообщении.

В понедельник «Укртранснафта» приостановила транзит нефти в Евросоюз по трубопроводу «Дружба» в связи с сообщениями компании MOL о технических проблемах.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. После этого Белоруссия приостанавливала прием нефти из России. В Минске ущерб от «грязной» нефти оценивали в 30 млн долларов только для одного нефтеперерабатывающего завода.

7 мая были арестованы четверо фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти.