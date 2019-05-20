Шварценеггер простил атаковавшего его мужчину

Актер Арнольд Шварценеггер заявил, что не собирается подавать в суд на мужчину, который напал на него в Йоханнесбурге.

«Я надеюсь, что это был «звонок», и он вернет свою жизнь на правильный путь. Я иду дальше и лучше сосредоточусь на тысячах великих спортсменов, которых встретил на соревнованиях в Африке», – передает слова Шварценеггера Deutsche Welle.

And if you have to share the video (I get it), pick a blurry one without whatever he was yelling so he doesn’t get the spotlight.



By the way... block or charge? pic.twitter.com/TEmFRCZPEA — Arnold (@Schwarzenegger) 18 мая 2019 г.

Напомним, в субботу неизвестный мужчина напал на Шварценеггера во время выступлений в Южной Африке – он ударил актера ногами в спину. Инцидент попал на видео.