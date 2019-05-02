Супрун призвала украинцев забыть про «мир, труд, май»

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун выступила против «мифов» Первомая.

Она напомнила об истоках Первомая (бунте на Хеймаркете в 1886 году) и заявила, что на Украине День рабочей солидарности впервые отметили во Львове в 1890 году, когда собравшееся 1 мая «вече» приняло резолюцию с требованиями «установить восьмичасовой рабочий день, запретить труд детей и ночную работу для женщин, ввести всеобщее избирательное право», передает РЕН ТВ.

Но Первомай стал символом СССР «как диктатуры пролетариата», последствия которой «до сих пор чувствуются в повседневной жизни», заявила Супрун в Facebook.

По словам Супрун, СССР – это «коллективизация и геноцид украинцев», «репрессии и брутальные убийства», ГУЛАГ, поэтому украинцы не должны быть «носителями мифов про «мир, труд, май».

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Нападки Супрун на Первомай являются частью проводимой на Украине декоммунизации, в рамках которой Киев не только меняет названия населенных пунктов, но и пытается переписать саму историю Украины. Так, появился миф о «многовековой оккупации Украины Россией».