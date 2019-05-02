Рауль Кастро награжден Ленинской премией

Вице-спикер Госдумы Иван Мельников в Гаване вручил первому секретарю ЦК Компартии Кубы Раулю Кастро диплом лауреата Ленинской премии ЦК КПРФ.

Также Кастро был вручен почетный нагрудный знак обладателя премии, передает РИА «Новости».

Премию Кастро присудили за «выдающийся вклад в практику социалистического строительства… и последовательную позицию в деле укрепления российско-кубинской дружбы».

Бывший кубинский лидер заявил, что премия демонстрирует «исторические связи между народами» двух стран. По его словам, эти связи сохранялись «при различных обстоятельствах», они «укрепляются и обновляются».

Ленинская премия ЦК КПРФ учреждена в 2017 году вместо Ленинской премии, существовавшей в СССР.