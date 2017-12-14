Новым главой Кубы стал Мигель Диас-Канель

Должность главы Госсовета Кубы занял Мигель Диас-Канель, который таким образом становится главой государства и правительства.

Национальная ассамблея народной власти Кубы (однопалатный парламент) утвердила в должности главы Госсовета Мигеля Диаса-Канеля, ранее занимавшего должность первого заместителя председателя. Результаты голосования были объявлены в четверг в ходе второго дня сессии, передает РИА «Новости».

Согласно конституции Кубы, председатель Госсовета является главой государства и правительства.

Кандидатура 57-летнего Диаса-Канеля была выдвинута на пост председателя Госсовета в среду.

Ранее сообщалось, что Рауль Кастро в четверг объявит о сложении с себя полномочий председателя Госсовета страны. Он руководил Кубой с 2008 года.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о фигуре Диаса-Канеля.