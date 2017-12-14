Анонсирован уход Рауля Кастро с поста президента Кубы

В четверг, 19 апреля, на Кубе на сессии парламента Рауль Кастро объявит о сложении с себя полномочий президента (председателя госсовета) страны.

Как пишет «Российская газета», Рауль Кастро руководит Кубой с 2008 года, когда из-за болезни оставил государственные посты лидер кубинской революции Фидель Кастро.

В случае ухода со своего поста Рауль Кастро до 2021 года будет оставаться главой кубинской компартии.

По данным издания, на смену Кастро придет 57-летний вице-президент Кубы Мигель Марио Диас-Канел Бермудес. Он непубличный политик, который предпочитал оставаться в тени «старой гвардии». В одном из своих редких выступлений он обозначил некоторые европейские посольства в Гаване «в качестве аванпостов иностранной подрывной деятельности».

По оценке экспертов, он станет главой государства в крайне непростое для Кубы время, испытывающей большие проблемы в экономике и острый кризис в отношениях с Соединенными Штатами.

86-летний Рауль Кастро не раз обещал, что нынешний пятилетний срок на посту в Госсовете станет для него последним. Пока неизвестно, кто придет на смену. Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, наиболее вероятным будущим лидером (или формальным главой при «отошедшем в тень» Рауле Кастро) считается его первый зам – «юный» 57-летний Мигель Марио Диас-Канель Бермудес.

Напомним, 22 декабря 2017 года Рауль Кастро на заседании парламента Кубы сообщил, что уйдет с поста председателя Госсовета и Совета министров страны в апреле.