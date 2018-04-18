Назван вероятный преемник Рауля Кастро на Кубе

Взгляд
18 апреля, среда  |  Последнее обновление — 21:07  |  vz.ru
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Американские санкции грозят испортить важнейшее финансовое достижение России

Ускорение инфляции в России уже неизбежноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Центробанк признал крайне серьезное значение для российской экономики введенных недавно Вашингтоном новых экономических санкций. Регулятор не исключил, что в результате этих санкций инфляция будет расти, а значит, возможно появление необходимости корректировать всю денежно-кредитную политику последних лет. Чем обернутся подобные изменения для каждого российского гражданина и экономики в целом? Подробности...
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Какой должна быть реакция России на американский «сумасшедший дом»

«Посольство России было уведомлено, что санкций в ближайшее время не будет»Фото: Joshua Roberts/Reuters
Внешняя политика США чем дальше, тем больше напоминает сумасшедший дом. Вашингтон не будет вводить против России новые санкции, поскольку о своем решении их ввести Дональд Трамп узнал из телевизора, – вот простой и наглядный пример. Как в такой ситуации Россия должна вести дела с Соединенными Штатами? Подробности...
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Правда о фальшивой «химатаке» сулит Трампу и Мэй большие проблемы

«Белым каскам» удалось нагнать в истории с Думой столько туману, что без ревизоров ОЗХО и ВОЗ не разберешьсяФото: Samer Bouidani/Zuma/Global Look Press
«Но я не видел на видео, чтобы люди кашляли. При таком отравлении будет несдерживаемый приступ кашля», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт по химическому оружию Антон Уткин. По его мнению, Россия должна собирать показания очевидцев, шаг за шагом доказывая международному сообществу: сделанная «Белыми касками» в сирийской Думе видеозапись была всего лишь инсценировкой химической атаки. Подробности...
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Чешско-польские БМП не спасут украинскую пехоту

Из-за нехватки БМП армия использует грузовики и даже школьные автобусыФото: Vasily Fedosenko/Reuters
На Украине разгорается очередной скандал в оборонной сфере. На сей раз речь идет об остром дефиците наиболее значимых компонентов вооружения сухопутных войск – легкой бронетехнике, точнее, БМП-1. Крупную партию таких бронемашин еще советского производства согласились продать чехи, но проблему ВСУ это не решит. Эта проблема куда более сложного характера. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Извращенная логика толерантных Нидерландов

Андрей Графов, сценарист
Нацисты хотели, чтобы евреев не было, потому что они считали их неполноценными и вредными. Современные либералы тоже хотят, чтобы евреев не было. Подробности...
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Серьезные волнения гарантируют Армении тяжелые травмирующие последствия

Андрей Бабицкий, журналист
Почему мода на все антироссийское продолжает оставаться на постсоветском пространстве устойчивым трендом, несмотря на то, что курс на евроинтеграцию никак не улучшил положения дел в выбравших его государствах? Ответ очевиден. Подробности...
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Дерипаске надо было поплотнее нашпиговать «Русал» американскими деньгами

Сергей Шмидт, историк (Иркутск)
Один из самых интересных моментов в теме «плохо подготовились к новой холодной войне» – недостаточно глобализировались. Да-да, в том и прикол. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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          Назван вероятный преемник Рауля Кастро на Кубе

          18 апреля 2018, 19:32

          Текст: Сергей Гурьянов

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          На пост председателя Госсовета Кубы выдвинут Мигель Диас-Канель, вероятно, он сменит на этом месте 86-летнего Рауля Кастро.

          Об этом объявили на первом заседании Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) нового созыва, передает ТАСС.

          Председатель Госсовета, по конституции Кубы, – глава государства и правительства.

          Диас-Канелю 57 лет. Его кандидатуру должен одобрить парламент страны. Результаты голосования депутатов объявят в четверг.

          Накануне сообщалось, что Рауль Кастро в четверг объявит о сложении с себя полномочий председателя Госсовета страны. Он руководил Кубой с 2008 года.

          Газета ВЗГЛЯД подробно писала о фигуре вероятного преемника Рауля Кастро.


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