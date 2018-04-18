Назван вероятный преемник Рауля Кастро на Кубе

На пост председателя Госсовета Кубы выдвинут Мигель Диас-Канель, вероятно, он сменит на этом месте 86-летнего Рауля Кастро.

Об этом объявили на первом заседании Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) нового созыва, передает ТАСС.

Председатель Госсовета, по конституции Кубы, – глава государства и правительства.

Диас-Канелю 57 лет. Его кандидатуру должен одобрить парламент страны. Результаты голосования депутатов объявят в четверг.

Накануне сообщалось, что Рауль Кастро в четверг объявит о сложении с себя полномочий председателя Госсовета страны. Он руководил Кубой с 2008 года.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о фигуре вероятного преемника Рауля Кастро.