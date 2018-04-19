Кастро останется во главе компартии Кубы

Рауль Кастро сохранит пост главы Коммунистической партии Кубы до 2021 года, заявил он.

Рауль Кастро, покинувший пост главы Кубы, останется руководителем компартии страны до 2021 года, передает Agence France Presse со ссылкой на слова самого Кастро.

Рауль Кастро руководил Кубой с 2008 года, после того как этот пост из-за болезни покинул его брат Фидель Кастро. Он не раз обещал, что нынешний пятилетний срок на посту в Госсовете станет для него последним.

Ранее в четверг Национальная ассамблея народной власти Кубы утвердила в должности главы Госсовета Мигеля Диаса-Канеля, который стал новым лидером страны.

Диас-Канель заявил, что внешняя политика страны останется неизменной.