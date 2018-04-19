Новый глава Кубы рассказал, какой будет внешняя политика страны

Внешняя политика Кубы не претерпит изменений, заявил, выступая перед депутатами Национальной ассамблеи народной власти, Мигель Диас-Канель, избранный ранее председателем Госсовета островного государства.

«Кубинская внешняя политика останется неизменной. Куба не поступится своим суверенитетом и независимостью, не будет обсуждать свои принципы и не пойдет на уступки под давлением и угрозами», – цитирует Диаса-Канеля ТАСС.

Напомним, в четверг, 19 апреля, должность главы Госсовета Кубы занял Мигель Диас-Канель, который таким образом становится главой государства и правительства вместо Рауля Кастро.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о фигуре Диаса-Канеля.